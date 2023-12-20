С начала большой войны появилось почти 12 тысяч новых должников по алиментам
С начала российского вторжения реестр должников по алиментам в Украине увеличился на 11 847 человек и теперь составляет 192 150 человек. 91 процент должников - это мужчины.
В трех областях еще восстанавливают свет после непогоды, графиков отключений не предвидится - энергетики
В трех областях Украины продолжается восстановление электроснабжения после перебоев, вызванных погодными условиями.
Подрыв мужчиной гранаты в Кропивницком: открыто производство
В Кропивницком, задержали мужчину, который бросил гранату, но никто не пострадал и не нанес материальный ущерб; открыто уголовное производство по факту хулиганства.
На Сумщине в результате вражеских обстрелов произошел масштабный пожар в жилом секторе
Масштабный пожар вспыхнул в одном из населенных пунктов Шосткинского района Сумской области из-за российских обстрелов, экстренные службы локализовали и потушили пламя.
Вечерняя атака рф на Херсон: в МВА показали последствия
россия атаковала Херсон с помощью беспилотников и РСЗО, нанеся значительный ущерб жилым домам и ранив 9 человек, в том числе 4 детей.
Зеленский назначил своего представителя в Раде: им стала Галина Михайлюк
Президент Украины Зеленский назначил Галину Михайлюк своим новым представителем в Верховной Раде вместо Федора Вениславского.
Перед Новым годом осуществилась мечта отца погибшего пилота из Винницкой области: за грантовые средства открыл свою ветклинику
Перед Новым годом осуществилась мечта отца погибшего пилота из Винницкой области: за грантовые средства открыл свою ветклинику.
Сегодняшний сбой в "Киевстар" не новая кибератака - представитель компании
Сегодняшние перебои в работе "Киевстар" были связаны с преодолением последствий предыдущей кибератаки, а продолжающееся восстановление услуг повлекло перебои в работе на юге и западе Украины.
Из Украины хотели вывезти уникальную палеонтологическую находку юрского периода
Таможенники в Украине изъяли окаменелость юрского периода, возрастом около 161-165 миллионов лет, которую пытались незаконно вывезти в США без надлежащих документов. Эксперты рекомендуют внести окаменелость - хорошо сохранившийся панцирь морского ежа в перечень объектов национального достояния Украины.
Сроки для проверки получателей пенсий среди ВПЛ планируют продлить до 1 апреля 2024 года
Кабинет Министров должен рассмотреть предложение о продлении срока физической идентификации ВПЛ в Ощадбанке для назначения пенсий до 1 апреля 2024 года.