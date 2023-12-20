С начала большой войны появилось почти 12 тысяч новых должников по алиментам

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в реестр должников по алиментам добавилось около 12 тысяч новых людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ссылкой на данные ресурса "Опендатамедиа".

Детали

Всего в Украине по состоянию на 15 декабря 2023 года 192 150 должников по алиментам. 91% из них - мужчины. В свою очередь доля женщин составляет 8%.

За неполных два года полномасштабной войны реестр должников пополнился на 11 847 человек. Пик появления новых задолженностей пришелся на январь. Тогда в перечень добавилось сразу 1 258 должников за месяц.

Также сообщается, что на общее количество должников приходится 203 548 исполнительных производств. Это означает, что 6% должников имеют несколько долгов, которые накопились за разные годы или касаются разных детей.

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