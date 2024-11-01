С беспилотника атакован автомобиль деятеля в так называемой "днр", он чудом выжил
Киев • УНН
"Советник" в так называемой "днр" игорь кимаковский выжил после атаки беспилотника на его автомобиль 31 октября. Машина была повреждена взрывом, сам кимаковский заявил, что уцелел случайно.
Беспилотник атаковал машину советника "главы" в так называемой "днр" игоря кимаковского, он выжил. Об этом сообщили росСМИ, пишет УНН.
Детали
Машина кимаковского была атакована 31 октября. Он рассказал, что машина повреждена взрывом, а он сам уцелел случайно.
Напомним
В сентябре в захваченном россиянами Мариуполе украинские партизаны смогли отправить в больницу главу оккупационного Мариупольского городского совета олега носенко. Ему диагностировали черепно-мозговую травму - коллаборационист находится в реанимации.
В россии взорвали оккупантов, причастных к застенкам на оккупированных территориях Украины: в ГУР рассказали детали операции12 сентября 2024, 13:12 • 16437 просмотров