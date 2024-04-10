С 11 апреля почти по всей территории Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В четверг, 11 апреля, из-за значительного потепления почти по всей территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Синоптики прогнозируют: такая ситуация будет наблюдаться в течение 11-13 апреля фактически во всех регионах, кроме Крыма, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей - предупредили спасатели.

В ГСЧС призвали украинцев быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности

Напомним

В Украине с начала года произошло более 10 тысяч пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях, которые нанесли ущерб почти 6,5 тыс. га земли, а 1248 нарушителей привлечены к ответственности.

В столице и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности