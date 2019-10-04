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Рябошапка прокомментировал заявления о том, что он "человек Зеленского"

Киев • УНН

 • 12338 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал заявления по поводу того, что "он 100% человек Зеленского". Это он сделал сегодня во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

Рябошапка прокомментировал заявления о том, что он "человек Зеленского"

"Дела покажут, словами убедить никого нельзя", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос можно ли доверять расследование Генпрокуратуре, если генпрокурор 100% является человеком президента.

Напомним, Рябошапка назвал ключевые этапы реформы прокуратуры.

Как сообщалось ранее, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.

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