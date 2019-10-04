Рябошапка прокоментував заяви про те, що він "людина Зеленського"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка прокоментував заяви з приводу того, що "він 100% людина Зеленського". Це він зробив сьогодні під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"Справи покажуть, словами переконати нікого не можна",- сказав Рябошапка, відповідаючи на питання чи можна довіряти розслідування Генпрокуратурі, якщо генпрокурор 100% є людиною президента.
Нагадаємо, Рябошапка назвав ключові етапи реформи прокуратури.
Як повідомлялося раніше, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка затвердив порядок проходження атестації прокурорами.