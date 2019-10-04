Рябошапка прокоментував заяви про те, що він "людина Зеленського"

"Справи покажуть, словами переконати нікого не можна",- сказав Рябошапка, відповідаючи на питання чи можна довіряти розслідування Генпрокуратурі, якщо генпрокурор 100% є людиною президента.

Нагадаємо, Рябошапка назвав ключові етапи реформи прокуратури.

Як повідомлялося раніше, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка затвердив порядок проходження атестації прокурорами.