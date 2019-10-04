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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Рябошапка прокоментував заяви про те, що він "людина Зеленського"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка прокоментував заяви з приводу того, що "він 100% людина Зеленського". Це він зробив сьогодні під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

Рябошапка прокоментував заяви про те, що він "людина Зеленського"

"Справи покажуть, словами переконати нікого не можна",- сказав Рябошапка, відповідаючи на питання чи можна довіряти розслідування Генпрокуратурі, якщо генпрокурор 100% є людиною президента.

Нагадаємо, Рябошапка назвав ключові етапи реформи прокуратури.

Як повідомлялося раніше, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка затвердив порядок проходження атестації прокурорами.

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