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Румыния поддерживает членство Украины в НАТО - Кулеба

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Румыния поддерживает членство Украины в НАТО, передает УНН со ссылкой на МИД.

Румыния поддерживает членство Украины в НАТО - Кулеба

Детали

"Румыния поддерживает членство Украины в НАТО", - цитируют слова Кулебы в МИД.

По данным ведомства, в Лондоне состоялась встреча глав МИД Украины и Румынии.

Кулеба выразил благодарность румынским партнерам за поддержку по итогам первой личной встречи с новым министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску, добавили в дипведомстве.

Дополнение

Ранее сообщалось, что летом в Вильнюсе на саммите НАТО Украине нужно четкое приглашение к членству в Альянс, а осенью нужно четкое положительное решение о вступлении в ЕС.

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