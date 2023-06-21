Румыния поддерживает членство Украины в НАТО - Кулеба

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"Румыния поддерживает членство Украины в НАТО", - цитируют слова Кулебы в МИД.

По данным ведомства, в Лондоне состоялась встреча глав МИД Украины и Румынии.

Кулеба выразил благодарность румынским партнерам за поддержку по итогам первой личной встречи с новым министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску, добавили в дипведомстве.

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Ранее сообщалось, что летом в Вильнюсе на саммите НАТО Украине нужно четкое приглашение к членству в Альянс, а осенью нужно четкое положительное решение о вступлении в ЕС.