Румунія підтримує членство України в НАТО - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Румунія підтримує членство України в НАТО, передає УНН із посиланням на МЗС.
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"Румунія підтримує членство України в НАТО", - цитують слова Кулеби у МЗС.
За даними відомства, у Лондоні відбулась зустріч глав МЗС України та Румунії.
Кулеба висловив вдячність румунським партнерам за підтримку за підсумками першої особистої зустрічі з новою міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцою Одобеску, додали у дипвідомстві.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що влітку у Вільнюсі на саміті НАТО Україні потрібне чітке запрошення до членства в Альянс, а восени потрібне чітке позитивне рішення щодо вступу до ЄС.