Руководители ЦРУ и Моссада обсудили с премьер-министром Катара продолжение перемирия в Газе

Директор ЦРУ на тайной встрече обсудил с главой израильской спецслужбы Моссада и премьером Катара продолжение перемирия в Газе. О встрече сообщил осведомленный источник, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Дохе состоялась встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса и главы израильской секретной службы Моссад Давида Барнеа с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абделем Рахманом аль-Тани. На ней обсуждались вопросы, связанные с продолжением перемирия между Израилем и ХАМАС.

Цель состоявшихся переговоров заключалась в том, чтобы развить прогресс в достижении перемирия и продолжении гуманитарной паузы, а также обсуждение следующего этапа обмена пленными.

В переговорах также приняли участие египетские официальные лица.

Встреча состоялась на следующий день после того, как Катар объявил о двухдневном продлении первоначального четырёхдневного соглашения о перемирии в Газе.

Катар, где базируются некоторые политические лидеры ХАМАС, играет посредническую роль в переговорах между сторонами конфликта.

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