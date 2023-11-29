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Руководители ЦРУ и Моссада обсудили с премьер-министром Катара продолжение перемирия в Газе

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 04:55  •  9237 просмотра

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Директор ЦРУ Уильям Бернс встретился в Дохе с руководителем Моссада и премьер-министром Катара, чтобы обсудить продление перемирия в Газе и обмен пленными после того, как Катар объявил о продлении режима прекращения огня.

Директор ЦРУ на тайной встрече обсудил с главой израильской спецслужбы Моссада и премьером Катара продолжение перемирия в Газе. О встрече сообщил осведомленный источник, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Дохе состоялась встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса и главы израильской секретной службы Моссад Давида Барнеа с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абделем Рахманом аль-Тани. На ней обсуждались вопросы, связанные с продолжением перемирия между Израилем и ХАМАС.

Цель состоявшихся переговоров заключалась в том, чтобы развить прогресс в достижении перемирия и продолжении гуманитарной паузы, а также обсуждение следующего этапа обмена пленными.

В переговорах также приняли участие египетские официальные лица.

Встреча состоялась на следующий день после того, как Катар объявил о двухдневном продлении первоначального четырёхдневного соглашения о перемирии в Газе.

Катар, где базируются некоторые политические лидеры ХАМАС, играет посредническую роль в переговорах между сторонами конфликта.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Heads of CIA and Mossad discuss extension of ceasefire in Gaza with Qatari Prime Minister
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