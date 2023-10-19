Растрата 10,3 млн грн: ВАКС назначил чиновнице "Винницаоблводоканала" залог в двести тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения начальнице отдела капитального строительства коммунального предприятия "Винницаоблводоканал" Людмиле Григорук в виде залога в размере 214 720 грн. Также она должна носить электронный браслет. Об этом УНН сообщает с ссылкой на САП.
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"Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 214 720 грн", - говорится в сообщении.
Детали
Следственный судья ВАКС, при участии прокурора САП, избрал меру пресечения начальнице отдела капитального строительства коммунального предприятия «Винницаоблводоканал», которая совместно с бывшим руководителем предприятия подозревается в растрате бюджетных средств, выделенных на проведение реконструкции объектов механической очистки очистных сооружений канализации Винницы.
На Людмилу Григорук судом также возложены следующие процессуальные обязанности:
· прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
· не выезжать из Винницы без разрешения детектива, прокурора или суда;
· сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
· воздержаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями;
· сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
· носить электронный браслет.
Дополнение
Экс-руководителю Александру Чернятинскому и действующей начальнице отдела капитального строительства коммунального предприятия «Винницаоблводоканал» Людмиле Григорук сообщили о подозрении еще 16 октября. Им вменяют растрату 10,3 млн грн бюджетных средств, выделенных на проведение реконструкции объектов механической очистки очистных сооружений канализации Винницы.