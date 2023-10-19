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Розтрата 10,3 млн грн: ВАКС призначив посадовиці "Вінницяоблводоканалу" заставу у двісті тисяч гривень

Київ • УНН

 • 346448 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальниці відділу капітального будівництва комунального підприємства "Вінницяоблводоканал" Людмилі Григорук у вигляді застави у розмірі 214 720 грн. Також вона має носити електронний браслет. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Розтрата 10,3 млн грн: ВАКС призначив посадовиці "Вінницяоблводоканалу" заставу у двісті тисяч гривень

Цитата

"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 214 720 грн", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Слідчий суддя ВАКС, за участі прокурора САП, обрав запобіжний захід начальниці відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», яка спільно з колишнім керівником підприємства підозрюється у розтрат бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації Вінниці.

На Людмилу Григорук судом також покладені такі процесуальні обов’язки:

· прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

· не виїжджати з Вінниці без дозволу детектива, прокурора або суду;

· повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

· утриматись від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;

· здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

· носити електронний браслет.

Доповнення

Екскерівнику Олександру Чернятинському та чинній начальниці відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» Людмилі Григорук повідомили про підозру ще 16 жовтня. Їм закидають розтрату 10,3 млн грн бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації Вінниці.

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