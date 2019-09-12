Разработчики системы "Рада-3": мы обслуживали ее до 2015 года

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104639 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118345 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109991 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116316 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122890 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149742 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149665 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140606 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 191794 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116811 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп планирует изменить участие США в защите стран НАТО: что ждет союзников

Трамп планирует изменить участие США в защите стран НАТО: что ждет союзников

6 марта, 19:23 • 46054 просмотра
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

22:59 • 93910 просмотра
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

00:39 • 55768 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

02:05 • 34676 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

03:10 • 68468 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 118847 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 132454 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 191792 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 172584 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 198164 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 113433 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 125610 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 128010 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 132582 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 128740 просмотра
Актуальное
Разработчики системы "Рада-3": мы обслуживали ее до 2015 года

Разработчики системы "Рада-3": мы обслуживали ее до 2015 года

Киев  •  УНН

 • 63817 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Срок эксплуатации системы для электронного голосования, установленной в Верховной Раде, истек в 2012 году. А, начиная с 2015 года, ее разработчики прекратили ее испытания. Об этом в комментарии УНН сообщил ведущий научный сотрудник Института проблем математических машин и систем НАН Украины Виталий Вишневский.

Именно в этом Институте разрабатывали систему "Рада-3", а также современную "Рада-4".

"Срок надежной работы системы "Рады-3" рассчитан на 10 лет, то есть надежный срок работы такой системы, которую мы внедрили в 2002 году, истек в 2012 году. Мы сопровождали эту систему до 2015 года, каждый год мы заключали соглашения с Верховной Радой, проводили тестирования и давали акт об испытаниях. Начиная с 2009 года, мы начали им писать письма, нужно готовиться к замене этой системы, они открывали соответствующие проекты, в которых мы уже не участвовали. Таким образом, начиная с 2015 года, мы испытаниями системы "Рады-3", которую мы разрабатывали и внедряли, не занимались и это делала ВР и управление информатизации самостоятельно. Мы небольшие повреждения исправляли и давали еще один год возможности работать. А с 2015 года прекратили это делать, потому что, мы предлагали новые решения, путь, как эту систему заменить, а видели, что тогдашнее руководство выполняло какие-то другие разработки, и мы прекратили эту работу", - рассказал Вишневский.

Он напомнил, что в настоящее время Институт имеет современные наработки.

"В двух городских советах внедрена система "Рада-4". Мы уже не работаем с ВР последние пять лет, они ведут другие проекты, а систему обслуживают самостоятельно. Они проводили тендер на проектно-сметную документацию, и он так организован, что мы не могли принимать там участие. Там работы выполняла другая компания (ООО "Амрита - комплексные решения" - ред.), у них есть на это время и проект, и проектная смета, но мы его не видели, нам его не показывали", - рассказал ученый.

Как сообщал УНН, в Аппарате ВР сообщили, что последний раз модернизация системы электронного голосования осуществлялась в 2008 году. В то же время, по состоянию на 9 сентября 2019, ООО "АМРИТА - комплексные решения" выполнила работы по разработке проектно-сметной документации на систему электронного голосования и подсчета голосов нового поколения.

Однако, в Информационном управлении Аппарата ВР не указали, когда именно были выполнены эти работы.

В то же время, в системе проведения открытых торгов Prozorro есть информация о проведении аукциона на разработку проектно-сметной документации объекта строительства "Техническое переоснащение зала заседаний Верховной Рады Украины в административном здании по ул. Михаила Грушевского, 5 в Печерском районе г. Киева". Победила в аукционе упомянутая фирма, которая предложила выполнить упомянутые работы по 6 914 419,20 грн.

Кроме того, в 2018 году это же ООО стало победителем тендера на разработку проектно-сметной документации на объект строительства "Ремонт (реставрационный) зал пленарных заседаний в здании Верховной Рады Украины по ул. Грушевского, 5 в Печерском районе Киева (памятник архитектуры местного значения № 184) с заменой системы электронного голосования и интегрированных с ней подсистем, с использованием ID-карты народного депутата Украины". Стоимость работ составила 5 675 400,00 грн.

Напомним, 23 августа 2019 года следователи ГБР и СБУ зашли для проведения следственных действий в центр управления системой "Рада-3" в парламенте. В это время сотрудники Аппарата ВР проводили тестирование системы перед открытием первого заседания парламента 9 созыва. Директор ГБР Роман Труба пояснил, что следователи проводили "осмотр" центра управления системой "Рада" 23 и 27 августа из-за информации, что руководство Аппарата Верховной Рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку.

10 сентября бывший спикер ВР, нардеп Андрей Парубий дал показания в ГБР относительно электронной системы для голосования.

Во фракции партии "Слуга народа" неоднократно заявляли о необходимости замены системы голосования на более современную. В частности, по словам первого вице-спикер парламента Руслана Стефанчука, например, систему "Рада-4" можно установить в течение зимних каникул в парламенте. Эта система используется в некоторых городских советах. Позже представители "Слуги народа" заявили, что будут привлекать специалистов для обновления системы голосования и фиксации работы нардепов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы