Разработчики системы "Рада-3": мы обслуживали ее до 2015 года

Именно в этом Институте разрабатывали систему "Рада-3", а также современную "Рада-4".

"Срок надежной работы системы "Рады-3" рассчитан на 10 лет, то есть надежный срок работы такой системы, которую мы внедрили в 2002 году, истек в 2012 году. Мы сопровождали эту систему до 2015 года, каждый год мы заключали соглашения с Верховной Радой, проводили тестирования и давали акт об испытаниях. Начиная с 2009 года, мы начали им писать письма, нужно готовиться к замене этой системы, они открывали соответствующие проекты, в которых мы уже не участвовали. Таким образом, начиная с 2015 года, мы испытаниями системы "Рады-3", которую мы разрабатывали и внедряли, не занимались и это делала ВР и управление информатизации самостоятельно. Мы небольшие повреждения исправляли и давали еще один год возможности работать. А с 2015 года прекратили это делать, потому что, мы предлагали новые решения, путь, как эту систему заменить, а видели, что тогдашнее руководство выполняло какие-то другие разработки, и мы прекратили эту работу", - рассказал Вишневский.

Он напомнил, что в настоящее время Институт имеет современные наработки.

"В двух городских советах внедрена система "Рада-4". Мы уже не работаем с ВР последние пять лет, они ведут другие проекты, а систему обслуживают самостоятельно. Они проводили тендер на проектно-сметную документацию, и он так организован, что мы не могли принимать там участие. Там работы выполняла другая компания (ООО "Амрита - комплексные решения" - ред.), у них есть на это время и проект, и проектная смета, но мы его не видели, нам его не показывали", - рассказал ученый.

Как сообщал УНН, в Аппарате ВР сообщили, что последний раз модернизация системы электронного голосования осуществлялась в 2008 году. В то же время, по состоянию на 9 сентября 2019, ООО "АМРИТА - комплексные решения" выполнила работы по разработке проектно-сметной документации на систему электронного голосования и подсчета голосов нового поколения.

Однако, в Информационном управлении Аппарата ВР не указали, когда именно были выполнены эти работы.

В то же время, в системе проведения открытых торгов Prozorro есть информация о проведении аукциона на разработку проектно-сметной документации объекта строительства "Техническое переоснащение зала заседаний Верховной Рады Украины в административном здании по ул. Михаила Грушевского, 5 в Печерском районе г. Киева". Победила в аукционе упомянутая фирма, которая предложила выполнить упомянутые работы по 6 914 419,20 грн.

Кроме того, в 2018 году это же ООО стало победителем тендера на разработку проектно-сметной документации на объект строительства "Ремонт (реставрационный) зал пленарных заседаний в здании Верховной Рады Украины по ул. Грушевского, 5 в Печерском районе Киева (памятник архитектуры местного значения № 184) с заменой системы электронного голосования и интегрированных с ней подсистем, с использованием ID-карты народного депутата Украины". Стоимость работ составила 5 675 400,00 грн.

Напомним, 23 августа 2019 года следователи ГБР и СБУ зашли для проведения следственных действий в центр управления системой "Рада-3" в парламенте. В это время сотрудники Аппарата ВР проводили тестирование системы перед открытием первого заседания парламента 9 созыва. Директор ГБР Роман Труба пояснил, что следователи проводили "осмотр" центра управления системой "Рада" 23 и 27 августа из-за информации, что руководство Аппарата Верховной Рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку.

10 сентября бывший спикер ВР, нардеп Андрей Парубий дал показания в ГБР относительно электронной системы для голосования.

Во фракции партии "Слуга народа" неоднократно заявляли о необходимости замены системы голосования на более современную. В частности, по словам первого вице-спикер парламента Руслана Стефанчука, например, систему "Рада-4" можно установить в течение зимних каникул в парламенте. Эта система используется в некоторых городских советах. Позже представители "Слуги народа" заявили, что будут привлекать специалистов для обновления системы голосования и фиксации работы нардепов.