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Розробники системи "Рада-3": ми обслуговували її до 2015 року

Розробники системи "Рада-3": ми обслуговували її до 2015 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Термін експлуатації системи для електронного голосування, що встановлена у Верховній Раді, сплив у 2012 році. А, починаючи з 2015 року, її розробники припинили її випробування. Про це у коментарі УНН повідомив провідний науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Віталій Вишневський.

Саме в цьому Інституті розробляли систему "Рада-3", а також сучаснішу "Рада-4".

"Термін надійної роботи системи "Ради-3" розрахований на 10 років, тобто надійний термін роботи такої системи, яку ми впровадили у 2002 році, сплив у 2012 році. Ми супроводжували цю систему до 2015 року, кожного року ми укладали угоди з Верховною Радою, проводили тестування та давали акт про випробування. Починаючи з 2009 року, ми почали їм писати листи, що потрібно готуватися до заміни цієї системи, вони відкривали відповідні проекти, в яких ми вже участі не брали. Отже, починаючи з 2015 року, ми випробуваннями системи "Ради-3", яку ми розробляли та впроваджували, не займалися і це робила ВР та управління інформатизації самотужки. Ми невеликі пошкодження виправляли і давали ще один рік можливості працювати. А з 2015 року припинили це робити, тому що, ми пропонували нові рішення, шлях, як цю систему замінити, а бачили, що тодішнє керівництво виконувало якісь інші розробки, і ми припинили цю роботу", - розповів Вишневський.

Він нагадав, що на даний час Інститут має сучасніші напрацювання.

"У двох міських радах впроваджена система "Рада-4". Ми вже не працюємо з ВР останні п’ять років, вони ведуть інші проекти, а систему обслуговують самотужки. Вони проводили тендер на проектно-кошторисну документацію, і він так організовувався, що ми не могли брати там участь. Там роботи виконувала інша компанія (ТОВ "Амріта – комплексні рішення" - ред.), в них є на цей час і проект, і проектний кошторис, але ми його не бачили, нам його не показували", - розповів науковець.

Як повідомляв УНН, в Апараті ВР повідомили, що останній раз модернізація системи електронного голосування здійснювалась у 2008 році. Водночас, станом на 9 вересня 2019 року, ТОВ "АМРІТА - комплексні рішення" виконала роботи з розробки проектно-кошторисної документації на систему електронного голосування та підрахунку голосів нового покоління.

Однак, в Інформаційному управлінні Апарату ВР не вказали, коли саме були виконані ці роботи.

Водночас у системі проведення відкритих торгів Prozorro є інформація про проведення аукціону на розробку проектно-кошторисної документації об’єкта будівництва "Технічне переоснащення зали засідань Верховної Ради України в адміністративному будинку по вул. Михайла Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва". Перемогла в аукціоні згадана фірма, яка запропонувала виконати згадані роботи за 6 914 419,20 грн.

Крім того, у 2018 році це ж ТОВ стало переможцем тендеру на розробку проектно-кошторисної документації на об'єкт будівництва "Ремонт (реставраційний) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва (пам’ятка архітектури місцевого значення № 184) з заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України". Вартість робіт становила 5 675 400,00 грн.

Нагадаємо, 23 серпня 2019 року слідчі ДБР та СБУ зайшли для проведення слідчих дій до центру управління системою "Рада-3" у парламенті. У цей час співробітники Апарату ВР проводили тестування системи перед відкриттям першого засідання парламенту 9 скликання. Директор ДБР Роман Труба пояснив, що слідчі проводили "огляд" центру управління системою "Рада" 23 та 27 серпня через інформацію, що керівництво Апарату Верховної Ради України збирається терміново вводити сенсорну кнопку.

10 вересня колишній спікер ВР, нардеп Андрій Парубій дав свідчення у ДБР щодо електронної системи для голосування.

У фракції партії "Слуга народу" неодноразову заявляли про необхідність заміни системи голосування на більш сучасну. Зокрема, за словами першого віцеспікер парламенту Руслана Стефанчука, наприклад, систему "Рада-4" можна встановити протягом зимових канікул у парламенті. Ця система використовується у деяких міських радах. Пізніше представники "Слуги народу" заявили, що будуть залучати фахівців для оновлення системи голосування та фіксації роботи нардепів.

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