Начались съемки трех украинских фильмов

Начался съемочный период полнометражного художественного фильма "Когда падают деревья" автора сценария и режиссера Марыси Никитюк. Драма в стилистике магического реализма "Когда падают деревья" является победителем 7-го конкурсного отбора Госкино. Продюсеры - Игорь Савиченко и Роман Клымпуш совместно с иностранными партнерами Дариушом Яблонским и Изабеллой Войцек (Польша), Катрин Дусар (Франция) и Дарко Бэсески (Македония). Над фильмом работает известный польский оператор-постановщик Михал Энглерт, титулованный на "Санденсе" и "Берлинале".

Также начались съемки полнометражного игрового фильма "Трое". Проект является победителем 7-го конкурсного отбора Госкино. Режиссер ленты Иван Кравчишин, сценарий создавался Виталием Потрухом, при участии Тараса Антиповича, Игоря Савиченко и Ивана Кравчишина. Продюсеры фильма - Игорь Савиченко и Дмитрий Кожема. Это историческая драма, вестерн, действие в котором происходит в годы Национально-освободительной войны в Украине. Фильм апеллирует к таким ценностям, как свобода и дружба, раскрывая образы трех военных, воюющих в различных армиях и имеющих разные звания.

Кроме того, начался съемочный период полнометражного художественного фильма "Брама" Владимира Тихого (рабочее название "Баба Фрося"). Фильм является победителем 8-го конкурсного отбора Госкино. Продюсеры - Игорь Савиченко и Дмитрий Кожема. Главные роли в фильме исполняют Ирма Витовская, Виталина Библив, Ярослав Федорчук, Дмитрий Ярошенко и Игорь Гниздилов.

Планируется, что все три фильма выйдут осенью 2017 года.

Как сообщал УНН, украинские фильмы представят на фестивале артхаусного кино в Грузии.