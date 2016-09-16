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15 марта, 19:03 • 116497 просмотра

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Начались съемки трех украинских фильмов

Начались съемки трех украинских фильмов

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Начались съемки трех полнометражных украинских фильмов: "Трое" режиссера Ивана Кравчишина, "Брама" Владимира Тихого и "Когда падают деревья" Марыси Никитюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Начался съемочный период полнометражного художественного фильма "Когда падают деревья" автора сценария и режиссера Марыси Никитюк. Драма в стилистике магического реализма "Когда падают деревья" является победителем 7-го конкурсного отбора Госкино. Продюсеры - Игорь Савиченко и Роман Клымпуш совместно с иностранными партнерами Дариушом Яблонским и Изабеллой Войцек (Польша), Катрин Дусар (Франция) и Дарко Бэсески (Македония). Над фильмом работает известный польский оператор-постановщик Михал Энглерт, титулованный на "Санденсе" и "Берлинале".

Также начались съемки полнометражного игрового фильма "Трое". Проект является победителем 7-го конкурсного отбора Госкино. Режиссер ленты Иван Кравчишин, сценарий создавался Виталием Потрухом, при участии Тараса Антиповича, Игоря Савиченко и Ивана Кравчишина. Продюсеры фильма - Игорь Савиченко и Дмитрий Кожема. Это историческая драма, вестерн, действие в котором происходит в годы Национально-освободительной войны в Украине. Фильм апеллирует к таким ценностям, как свобода и дружба, раскрывая образы трех военных, воюющих в различных армиях и имеющих разные звания.

Кроме того, начался съемочный период полнометражного художественного фильма "Брама" Владимира Тихого (рабочее название "Баба Фрося"). Фильм является победителем 8-го конкурсного отбора Госкино. Продюсеры - Игорь Савиченко и Дмитрий Кожема. Главные роли в фильме исполняют Ирма Витовская, Виталина Библив, Ярослав Федорчук, Дмитрий Ярошенко и Игорь Гниздилов.

Планируется, что все три фильма выйдут осенью 2017 года.

Как сообщал УНН, украинские фильмы представят на фестивале артхаусного кино в Грузии.

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