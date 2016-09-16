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Розпочалися зйомки трьох українських фільмів

Розпочалися зйомки трьох українських фільмів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Розпочалися зйомки трьох повнометражних українських фільмів фільмів: “Троє” режисера Івана Кравчишина, “Брама” Володимира Тихого та “Коли падають дерева” Марисі Нікітюк, передає УНН з посиланням на прес-службу Державного агентства України з питань кіно.

Розпочався знімальний період повнометражного художнього фільму “Коли падають дерева” автора сценарію та режисера Марисі Нікітюк. Драма в стилістиці магічного реалізму “Коли падають дерева” є переможцем 7-го конкурсного відбору Держкіно. Продюсери — Ігор Савиченко та Роман Климпуш спільно з іноземними партнерами Даріушом Яблонським й Ізабелою Войцек (Польща), Катрін Дусар (Франція) і Дарко Басескі (Македонія). Над фільмом працює відомий польский оператор-постановник Міхал Енглерт, титулований на “Санденсі” та “Берлінале”.

Також розпочалися зйомки повнометражного ігрового фільму “Троє”. Проект є переможцем 7-го конкурсного відбору Держкіно. Режисер стрічки Іван Кравчишин, сценарій створювався Віталієм Потрухом, за участі Тараса Антиповича, Ігоря Савиченка та Івана Кравчишина. Продюсери фільму — Ігор Савиченко та Дмитро Кожема. Це історична драма, вестерн, дія в якому відбувається у роки Національно-визвольної війни в Україні. Фільм апелює до таких цінностей, як свобода і дружба, розкриваючи образи трьох військових, які воюють у різних арміях та мають різні звання.

Окрім того, розпочався знімальний період повнометражного художнього фільму “Брама” Володимира Тихого (робоча назва “Баба Пріся”). Фільм є переможцем 8-го конкурсного відбору Держкіно. Продюсери — Ігор Савиченко та Дмитро Кожема. Головні ролі у фільмі виконують Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Ярослав Федорчук, Дмитро Ярошенко та Ігор Гнізділов.

Планується що всі три фільми вийдуть восени 2017 року.

Як повідомляв УНН, українські фільми представлять на фестивалі артхаусного кіно у Грузії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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