Рождество со снегом и дождями: прогноз синоптиков на сегодня
Киев • УНН
На Рождество, 25 декабря, в Украине ожидается разная погода из-за влияния южного циклона. В западных областях выпадет мокрый снег, на юге дождь, температура от -2° до +10° в Крыму.
Из-за влияния южного циклона на Рождество, 25 декабря, погода в Украине будет разной. В околокарпатских областях будет снежить, а в южной части страны будет дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
В большинстве западных областей небольшой мокрый снег, в южных областях и в Крыму умеренный дождь. На остальной территории без осадков.
В северной части утром туман, на западе на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура от 2° мороза до 3° тепла, на юге, востоке страны и Днепропетровщине 2-7° тепла, в Крыму днем до 10°. В Карпатах снег, температура в течение суток 0-5° мороза.
На Киевщине будет облачно, однако без осадков, утром туман.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура от 2° мороза до 3° тепла.
В Киеве в течение суток около 0°.