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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рождество со снегом и дождями: прогноз синоптиков на сегодня

Рождество со снегом и дождями: прогноз синоптиков на сегодня

Киев  •  УНН

 • 2329 просмотра

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На Рождество, 25 декабря, в Украине ожидается разная погода из-за влияния южного циклона. В западных областях выпадет мокрый снег, на юге дождь, температура от -2° до +10° в Крыму.

Из-за влияния южного циклона на Рождество, 25 декабря, погода в Украине будет разной. В околокарпатских областях будет снежить, а в южной части страны будет дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

В большинстве западных областей небольшой мокрый снег, в южных областях и в Крыму умеренный дождь. На остальной территории без осадков.

В северной части утром туман, на западе на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура от 2° мороза до 3° тепла, на юге, востоке страны и Днепропетровщине 2-7° тепла, в Крыму днем до 10°. В Карпатах снег, температура в течение суток 0-5° мороза.

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На Киевщине будет облачно, однако без осадков, утром туман.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в течение суток около 0°.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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