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Рождественский стол-2024: сколько будет стоить традиционный праздничный ужин

Рождественский стол-2024: сколько будет стоить традиционный праздничный ужин

Киев  •  УНН

 • 1781 просмотра

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Традиционный рождественский стол в 2024 году обойдется украинцам в 1365 грн, что на 41% больше чем в прошлом году. Самыми дорогими блюдами будут жареная рыба, кутья и борщ с фасолью.

Рождественский стол в 2024 году украинцам обойдется в около 1365 грн. Это на 41% больше, чем в прошлом году. Подорожание в значительной степени является следствием проблем, связанных с полномасштабным вторжением рф на территорию Украины и продолжающимися военными действиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

По расчетам, рождественское меню из блюд, которые являются традиционными для такого стола среднестатистической семьи: кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники, тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареная картошка, овощи свежие и соленые - обойдутся в расчете на среднестатистическую семью около 1365 грн 

- проинформировал директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

Детали 

Одними из традиционных украинских блюд на Рождество являются кутья и узвар.

По расчетам ученых, пшеничная кутья - 950 г продуктов традиционной рецептуры - обойдется в 175,05 грн и станет вторым по стоимости блюдом на праздничном столе. Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: мак - 68,5 грн за 200 г, а также грецкие чищеные орехи - 44,89 грн и изюм - 21,73 грн за 100 г соответственно. Основная составляющая кутьи - крупа пшеничная из твердой пшеницы - будет стоить 21,30 грн за 400 г. За мед заплатим еще 16,90 грн за 100 г и добавим немного сахара (50 г) за 1,73 грн.

Готовые фруктовые наборы этих фруктов для узвара стоят в супермаркетах 105,36 грн (600 г на 2 л воды).

Самым дорогим блюдом в этом году будет жареная рыба - 306,97 грн. За 2 кг живого карпа придется заплатить 301 грн, а за 200 г муки - 5,97 грн.

Третьим по стоимости блюдом будет борщ постный с фасолью. За 2,535 кг продуктов (на 2 л воды) надо будет отдать 131,94 грн. Самой дорогой составляющей здесь является фасоль белая сухая (300 г) - 43,53 грн. Овощная составляющая составит: картофель (362 г) - 12,59 грн, капуста (300 г) - 12,66 грн, лук (100 г) - 1,75 грн, морковь (400 г) - 12,08 грн, свекла (800 г) - 16,15 грн. Необходимо будет добавить по 70-75 г помидоров - 8,31 грн и томатной пасты - 11,82 грн. Еще немного сахара -  1,73 грн за 50 г, растительного масла - 6,21 грн за 80 г, по вкусу: перец черный и соль (1,87 грн), лавровый лист (3,24 грн) или зелень.

Салат "Винегрет" (1,73 кг продуктов) будет стоить 67,75 грн. Самыми дорогими составляющими будут бочковые соленые огурцы 21,40 грн за 200 г. За овощи заплатим: картофель (600 г) -  20,86 грн, свекла (400 г) - 8,08 грн, морковь (378 г) - 11,42 грн, лук (100 г)  -  1,75 грн. Заправка растительным маслом стоит 3,88 грн за 50 г и соль по вкусу (0,36 грн).

Также, традиционными постными блюдами являются вареники.

Вареники с картошкой (1,51 кг продуктов) будут стоить 50,06 грн, включая картофель (1 кг) - 34,77 грн, муку (500 г) - 14,93 грн, соль (10 г) - 0,36 грн.

Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) стоят 52,50 грн. Для приготовления теста заплатим за муку - 14,93 грн (500 г), а за соль (10 г) - 0,36 грн. Сырая капуста будет стоить 25,32 грн за 600 г, морковь (189 г) - 5,71 грн, а лук (132 г) - 2,30 грн. Растительное масло для заправки (50 г) - 3,88 грн.

Вареники с вишней состоят из постного теста и мороженых вишен. Мука (500 г) - 14,93 грн, немного соли (10 г) - 0,36 грн. Львиную долю стоимости таких вареников занимают вишни - 54,45 грн за 300 г. В общем, стоимость таких вареников составит 69,74 грн (за 810 г продуктов).

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%11 дек. 2024, 12:11 • 140616 просмотров

Тушеная капуста (2,229 г продуктов) обойдется в 109,88 грн. Самыми дорогими здесь являются грибы шампиньоны (300 г) - 43,88 грн. Стоимость овощей составит 59,43 грн: 1 кг капусты - 42,20 грн, 189 г моркови - 5,71 грн, 660 г лука - 11,52 грн.

Соль и перец по вкусу - 0,36 грта растительное масло (80 г) - 6,21 грн.

Жареный картофель готовится на 100 г растительного масла (7,76 грн) из 1 кг картофеля (34,77 грн) и 132 г лука (2,30 грн) с добавлением соли и перца по вкусу (0,36 грн). Всего затрат - 45,19 грн.

Отдельно ставят на стол соленья: квашеная капуста - 75 грн за 500 г и огурцы соленые бочковые - 42 грн за 400 г.

Также на столе присутствуют и свежие овощи - огурцы (70 грн) и помидоры (64 грн) по 500 г соответственно.

Напомним 

Центр общественного здоровья Украины предоставил рекомендации по безопасному хранению и приготовлению праздничных блюд. В декабре-январе 2023-2024 зафиксировано 6527 случаев пищевых отравлений, что на 13% больше чем в прошлом году.

Алина Волянская

Алина Волянская

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