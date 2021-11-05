Разбил окно и сорвал урок: в Канаде лось ворвался в школу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В одной из школ канадской провинции Саскачеван лось разбил большое окно на первом этаже и вошел в класс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на StarPhoenix.
Детали
На момент инцидента в классе находилось более 10 детей. Школьников оперативно вывели из помещения через разбитое окно. Никто не пострадал.
На место происшествия вызвали сотрудников природоохранной службы. Они вкололи животному снотворное и вынесли его из школы.
Как сообщают, лося вывезли за пределы города и выпустили в лес.
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