Розбив вікно та зірвав урок: у Канаді лось увірвався у школу

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На момент інциденту у класі перебувало понад 10 дітей. Школярів оперативно вивели із приміщення через розбите вікно. Ніхто не постраждав.

На місце події викликали співробітників природоохоронної служби. Вони вкололи тварині снодійне та винесли її зі школи.

Як повідомляють, лося вивезли за межі міста та випустили в ліс.

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