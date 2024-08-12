Рост заболеваемости COVID-19: в июле зафиксировано почти 12 тыс. случаев

В Украине за июнь было зафиксировано две тысячи случаев заболеваемости COVID-19. В июле наблюдается существенный рост - почти 12 тысяч случаев. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Media Center Ukraine.

Мы сейчас действительно видим, что на территории Европейского Союза, на территории США существенно возрастают показатели заболеваемости COVID. И многие страны начали сообщать о том, что цифры являются достаточно значительными. Такая же ситуация наблюдается в Украине. Если, условно, за июнь мы наблюдали две тысячи, то видим существенный рост в июле, и в июле это уже почти 12 тысяч. То есть достаточно существенный рост показателей заболеваемости - сообщил Кузин.

По его словам, несмотря на рост случаев заболевания, уровень нагрузки на больничную систему в вопросе госпитализации не слишком высок: именно в стационарном лечении находится чуть более 2,5 тысячи граждан.

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Кузин заявил, что в Украине пока нет рисков введения локальных карантинов или ограничительных мер из-за COVID-19.

Кузин сообщал также, что на территории Украины циркулирует по меньшей мере 10 различных подтипов коронавируса, в том числе и штамм FLiRT, который был зарегистрирован впервые в мире в марте этого года. В стране за последний месяц возросло количество заболеваний, но пока нет прогнозов о возможности эпидемии.