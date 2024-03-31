Рост минимальной зарплаты, увеличение выплат детям погибших защитников Украины, сокращение количества чиновников: какие еще изменения ожидают украинцев с 1 апреля

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Президент Украины вручил государственные награды воинам ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, полицейским и спасателям
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Вторая годовщина освобождения Бучи: Полиция идентифицировала более 1000 российских преступников и более 100 военных преступников, причастных к оккупации.
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По меньшей мере восемь человек погибли и еще восемь получили ранения в результате вооруженного нападения в портовом городе Гуаякиль, Эквадор.
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Киевский городской голова Виталий Кличко предупреждает, что Киев остается мишенью Путина, и город лучше, чем два года назад, подготовлен к возможным новым атакам российских вооруженных сил.
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Пыль из пустыни Сахара повлечет значительное ухудшение качества воздуха по всей территории Украины: небо станет намного темнее, а температура воздуха поднимется до +25°C, за исключением кратковременного похолодания 3-4 апреля.
За март на Авдеевском направлении вс рф потеряли 30 единиц техники и 1300 человек личного состава - пресс-офицер 47 ОМБР
В марте российские вооруженные силы понесли значительные потери - около 1300 человек личного состава и 30 единиц техники на Авдеевском направлении, сообщил пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Харьков под обстрелом российских захватчиков: в городе громкие взрывы
Российские оккупанты снова атаковали Харьков, - в городе громкие взрывы. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.
Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном - Минобороны Азербайджана
Азербайджан обвиняет Армению в сосредоточении войск, бронетехники и артиллерии вблизи границы, эскалации напряженности и агрессивной риторике. Армения обвиняет Азербайджан в попытках спровоцировать новую широкомасштабную войну.