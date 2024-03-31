Рост минимальной зарплаты, увеличение выплат детям погибших защитников Украины, сокращение количества чиновников: какие еще изменения ожидают украинцев с 1 апреля

В Украине с первого апреля вырастет размер минимальных зарплаты и пенсии, увеличатся выплаты детям погибших защитников Украины, подорожает оформление загранпаспорта, более чем на 19 тысяч сократят штат вакантных должностей государственных служащих, пишет УНН.

Зарплаты, пенсии, другие выплаты

С первого апреля в Украине на 900 гривен вырастет размер минимальной заработной платы, которая теперь составит восемь тысяч гривен.

Соответственно, повысится и размер пенсий для неработающих пенсионеров, достигших 65-летнего возраста, и имеющих полный страховой стаж - с первого апреля минимальный размер пенсионных выплат для них составит 3200 гривен.

В Украине с 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 тыс. гривен - Шмыгаль

Кроме, этого возрастет и стоимость покупки страхового стажа к пенсии - из-за роста размера минимальной зарплаты теперь эта сумма составит 1760 гривен в месяц.

Минимальная помощь по безработице, для тех, кто на момент увольнения имел полную занятость, возрастет до 4 тысяч гривен.

В то же время до 12 тысяч гривен вырастет месячный размер оплаты временно не трудоустроенным лицам, которые будут участвовать в общественно-полезных работах.

Компенсация для работодателей за устройство на работу участников боевых действий или внутренне перемещенных лиц возрастет до 8 тысяч гривен в месяц (выплачивается в течение года за каждый нечетный месяц).

Также с 1 апреля вырастут выплаты детям погибших защитников Украины - автоматически повышается размер выплаты на одного ребенка с 2361 гривны до 7800 гривен и до 6100 гривен на каждого несовершеннолетнего, если в семье есть двое и более детей.

Загранпаспорт станет дороже

С 1 апреля подорожает оформление загранпаспорта: обычный обойдется в 958 гривен, если придется по ускоренной процедуре, то придется выложить 1598 гривен.

Чиновников станет меньше?

Правительство приняло решение сократить 19,3 тысяч вакантных штатных должностей в системе органов государственной исполнительной власти. По крайней мере о таком решении в середине марта сообщил заместитель глава Минфина Украины Роман Ермоличев.

Гуманитарная помощь - бумажные декларации окончательно отменяются

С 1 апреля регистрация ввоза гуманитарной помощи в Украину будет происходить исключительно онлайн.

Для того, чтобы завезти гуманитарную помощь в Украину и отчитаться о ее получении и распределении необходимо:

- подтвердить свой статус в Реестре получателей гуманитарной помощи, заполнить данные о грузах и декларацию в системе;

- Получить уникальный код гуманитарной помощи, сформировать Декларацию в системе;

- Назвать этот код во время таможенного оформления на границе;

- Распределить груз, подать автоматический отчет о целевом использовании гуманитарной помощи в цифровой системе.