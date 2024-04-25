росСМИ распространяют фейк о системах наведения огня на харьковской телебашне. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

После российской атаки на харьковскую телебашню кремлевские СМИ активно распространяют неподтвержденную информацию о наличии на башне систем наведения огня.

Согласно распространенному фейку, армия Украины разместила на телебашне оборудование для систем ПВО и наведения огня на территорию рф. Однако, по данным украинских источников, эта информация является манипуляцией, направленной на распространение паники среди местного населения.

По данным, атака на телебашню имела целью прервать связь и ограничить доступ к информации, а не уничтожить мифические системы наведения огня. Таким образом, российские СМИ пытаются отвлечь внимание от истинных мотивов агрессии.

Население Харькова и близлежащих районов уже переключилось на спутниковое и кабельное телевидение, а также пользуется мобильной связью и Интернетом. Однако, полное восстановление телебашни будет возможным только после завершения военных действий.

Добавим

Это событие напоминает о предыдущих атаках российской армии на телебашни в Украине в 2022 году, что свидетельствует о террористическом характере войны, которую рф ведет против Украины.

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