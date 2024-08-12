россияне в течение дня били по Никопольщине из артиллерии и дронами: поврежден частный дом

В течение для рф била по Никопольщине из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе. Люди невредимы, изуродован частный дом, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Никопольщину российская армия обстреливала из тяжелой артиллерии. Била и дронами-камикадзе. В течение дня от вражеских атак страдали райцентр, Мировская, Марганецкая и Покровская громады. Люди невредимы. Разрушенный частный дом - сообщил Лысак.

Напомним

Армия рф в ночь на 12 августа атаковала два района Днепропетровской области и била из артиллерии.