россияне в течение дня били по Никопольщине из артиллерии и дронами: поврежден частный дом
Киев • УНН
В течение дня российские войска атаковали Никопольщину тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе. Пострадал частный дом, но люди не получили повреждений, сообщил председатель Днепропетровской ОГА.
В течение для рф била по Никопольщине из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе. Люди невредимы, изуродован частный дом, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Никопольщину российская армия обстреливала из тяжелой артиллерии. Била и дронами-камикадзе. В течение дня от вражеских атак страдали райцентр, Мировская, Марганецкая и Покровская громады. Люди невредимы. Разрушенный частный дом
Напомним
Армия рф в ночь на 12 августа атаковала два района Днепропетровской области и била из артиллерии.