россияне ударили возле железнодорожного вокзала в Балаклее на Харьковщине: есть пострадавшие

российские войска обстреляли Балаклею Харьковской области, зафиксировано попадание возле железнодорожного вокзала. Предварительно, пять человек пострадали. Об этом сообщил глава Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района. Есть попадания возле железнодорожного вокзала. Предварительно, пять человек пострадали - три женщины и двое мужчин - написал Синегубов в Telegram.

Он также указал, что детали вражеской атаки устанавливаются. Все службы работают на месте.

На Харьковщине продолжается плановая эвакуация из населенных пунктов, иногда и принудительная - Синегубов