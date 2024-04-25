На Харьковщине продолжается плановая эвакуация из населенных пунктов, иногда и принудительная - Синегубов

На Харьковщине проходит плановая эвакуация Богодуховского и Харьковского районов, кое-где идет принудительная эвакуация, в частности в районах, где есть дети. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в эфире телемарафона, пишет УНН.

Проходит плановая эвакуация, а именно Богодуховского и Харьковского районов, по части населенных пунктов проходит принудительная эвакуация семей, там где есть дети. Около 70 таких семей уже вывезено. По Купянскому району так же продолжается обязательная эвакуация, она идет сейчас по плану, - сказал он.

Детали

Синегубов также добавил, что гуманитарная ситуация пока контролируемая. Однако те населенные пункты где условно остаются 7 семей они уже более полугода без электроэнергии. Он отметил, что восстановить ее невозможно, из-за близости к границе с рф.

Напомним

В Харьковской области около 15 населенных пунктов попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск, еще 4 подверглись авиаударам, в результате которых повреждены частные дома, аптека, кафе, лицей и сельский совет.