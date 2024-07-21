россияне ударили по объектам критической инфраструктуры на Сумщине
Киев • УНН
россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района. За сутки осуществлено 20 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 44 взрыва в шести громадах.
россияне утром нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района Сумской области. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
Сегодня утром, 21 июля враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района
Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.
Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
«Ночью и утром россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Есманьская, Дружбовская общины«, - говорится в сообщении», - отмечается в сообщении.
Сумская областная военная администрация сообщила детали ударов по громадам:
- Юнаковская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).
- Эсманьская община: осуществлен обстрел с использованием FPV-дронов (3 взрыва), минометный обстрел (7 взрывов).
- Хотинская община: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Дружбовская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (2 взрыва).
- Краснопольская громада: осуществлен обстрел с использованием 3 FPV-дронов (3 взрыва) и обстрел из минометов (8 взрывов).
- Белопольская община: был обстрел с использованием 3 FPV-дронов (3 взрыва).
Напомним,
Силы ПВО Украины отбили масштабную ночную атаку, уничтожив 35 из 39 российских дронов Shahed. Также были перехвачены баллистические и авиационные ракеты в более чем 10 областях страны.
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