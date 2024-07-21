россияне ударили по объектам критической инфраструктуры на Сумщине

россияне утром нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района Сумской области. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Сегодня утром, 21 июля враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

«Ночью и утром россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Есманьская, Дружбовская общины«, - говорится в сообщении», - отмечается в сообщении.

Сумская областная военная администрация сообщила детали ударов по громадам:

Юнаковская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).

Эсманьская община: осуществлен обстрел с использованием FPV-дронов (3 взрыва), минометный обстрел (7 взрывов).

Хотинская община: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Дружбовская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (2 взрыва).

Краснопольская громада: осуществлен обстрел с использованием 3 FPV-дронов (3 взрыва) и обстрел из минометов (8 взрывов).

Белопольская община: был обстрел с использованием 3 FPV-дронов (3 взрыва).

Напомним,

Силы ПВО Украины отбили масштабную ночную атаку, уничтожив 35 из 39 российских дронов Shahed. Также были перехвачены баллистические и авиационные ракеты в более чем 10 областях страны.

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