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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ударили по объектам критической инфраструктуры на Сумщине

россияне ударили по объектам критической инфраструктуры на Сумщине

Киев  •  УНН

21 июля 2024, 06:53  •  5020 просмотра

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россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района. За сутки осуществлено 20 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 44 взрыва в шести громадах.

россияне утром нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района Сумской области. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Сегодня утром, 21 июля враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

«Ночью и утром россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Есманьская, Дружбовская общины«, - говорится в сообщении», - отмечается в сообщении.

Сумская областная военная администрация сообщила детали ударов по громадам:

  • Юнаковская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).
  • Эсманьская община: осуществлен обстрел с использованием FPV-дронов (3 взрыва), минометный обстрел (7 взрывов).
  • Хотинская община: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Дружбовская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: осуществлен обстрел с использованием 3 FPV-дронов (3 взрыва) и обстрел из минометов (8 взрывов).
  • Белопольская община: был обстрел с использованием 3 FPV-дронов (3 взрыва).

Напомним,

Силы ПВО Украины отбили масштабную ночную атаку, уничтожив 35 из 39 российских дронов Shahed. Также были перехвачены баллистические и авиационные ракеты в более чем 10 областях страны.

Еще плюс 1100 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях21 июля 2024, 04:46 • 21471 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
shostkaШостка
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