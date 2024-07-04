россияне ударили по Никополю, семеро пострадавших

В Днепропетровской области семь человек, среди которых женщина и шестеро мужчин, пострадали во время вражеского обстрела в Никополе сегодня, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"В Никополе сегодня уже семеро пострадавших. Во время артобстрела пострадали женщина и 6 мужчин. В основном, у них осколочные ранения", - написал Лысак в Telegram.

По его словам, врачи оказывают всю необходимую медпомощь.

Другие последствия атаки уточняют.

Днепр: возросло количество жертв двух ударов рф