россияне ударили по Днепропетровщине: два человека ранены, есть информация о возгораниях в регионе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  134064 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  171779 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  172052 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  151364 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  115106 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127047 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138489 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137600 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124129 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
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15 апреля 2024, 07:40  •  103651 просмотра

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11 апреля 2024, 08:47  •  488561 просмотра

россияне ударили по Днепропетровщине: два человека ранены, есть информация о возгораниях в регионе

В четверг, 18 апреля, в результате российского ракетного удара в Днепропетровской области были ранены двое мужчин в возрасте 30 и 35 лет, которые были госпитализированы в состоянии средней тяжести, а также возникло несколько пожаров, сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации.

Общество •   •  3000 просмотра
россияне ударили по Днепропетровщине: два человека ранены, есть информация о возгораниях в регионе

Боррель обсудил с Кэмероном усиление усилий для срочного предоставления Украине средств ПВО

Боррель обсудил с Кэмероном активизацию усилий по срочному предоставлению Украине средств противовоздушной обороны.

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Боррель обсудил с Кэмероном усиление усилий для срочного предоставления Украине средств ПВО

Посол Украины встретился со спецпредставителем Китая и подтвердил приглашение КНР на Саммит мира

Посол Украины в КНР встретился со Специальным представителем Китая, чтобы обсудить украинско-китайские отношения. также дипломат подтвердил приглашение КНР на участие в Саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне 2024 года.

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Посол Украины встретился со спецпредставителем Китая и подтвердил приглашение КНР на Саммит мира

Харьков под ударом вражеских "шахедов" - мэр

По словам мэра Игоря Терехова, Харьков в опасной зоне. Город под ударом "шахедов".

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Харьков под ударом вражеских "шахедов" - мэр

В Украине дефицит электричества, привлечена аварийная помощь из Европы, есть ограничения - энергетики

Из-за российских атак и холодной погоды Украина сталкивается с дефицитом электроэнергии, что привело к ограничению потребления для бизнеса и промышленности с 6 до 10 вечера, за исключением предприятий критической инфраструктуры и оборонных предприятий, тогда как домохозяйства в Харьковской области продолжают сталкиваться с перебоями в поставках электроэнергии.

Война •   •  8690 просмотра
В Украине дефицит электричества, привлечена аварийная помощь из Европы, есть ограничения - энергетики

Утепление ВСУ на следующий сезон: стартовали торги по закупке 12 видов зимней одежды для защитников Украины

Государственный логистический оператор объявил первые тендеры на закупку 12 видов зимней одежды для Вооруженных Сил Украины, включая зимние брюки, куртки, костюмы, перчатки и носки, с определенными требованиями к качеству.

Война •   •  7398 просмотра
Утепление ВСУ на следующий сезон: стартовали торги по закупке 12 видов зимней одежды для защитников Украины

Армия рф ночью нанесла по Донецкой области 10 ракетных ударов

Ночью российская армия нанесла 10 ракетных ударов по Донецкой области, повредив гражданскую инфраструктуру и убив одного человека.

Война •   •  6991 просмотра
Армия рф ночью нанесла по Донецкой области 10 ракетных ударов

Страны G7 не планируют размораживать активы рф до возмещения потерь Украине - заявление

Страны G7 не планируют размораживать российские активы и работают над тем, как использовать их для помощи Украине. План по компенсации для Киева за счет замороженных финансов рф будет представлен на саммите в Италии в июне.

Экономика •   •  7528 просмотра
Страны G7 не планируют размораживать активы рф до возмещения потерь Украине - заявление

В Германии задержали двух агентов рф, которые планировали сорвать военную помощь Украине

Германия задержала двух российских агентов немецко-российского происхождения, которые планировали диверсионные операции против военной инфраструктуры, чтобы подорвать поддержку Украины.

Новости Мира •   •  5913 просмотра
В Германии задержали двух агентов рф, которые планировали сорвать военную помощь Украине

Гибель помощника Залужного: дело офицера, подарившего Частякову гранаты, передали в суд

Помощник Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты, которую ему подарил на день рождения офицер из Администрации Главнокомандующего, не предупредив о ее подлинности.

Криминал и ЧП •   •  6026 просмотра
Гибель помощника Залужного: дело офицера, подарившего Частякову гранаты, передали в суд