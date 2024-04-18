россияне ударили по Днепропетровщине: два человека ранены, есть информация о возгораниях в регионе

В четверг, 18 апреля, россияне ударили по Днепропетровской области. Предварительно в результате ракетного удара пострадали по меньшей мере два человека. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Предварительно, из-за ракетного удара пострадали двое мужчин - 30 и 35 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести - говорится в заметке главы ОВА.

Кроме того, Лысак заявил, что уже есть информация о нескольких возгораниях в результате атаки.

Детали, глава ОВА, обещает озвучить после отбоя тревоги.

Дополнение

Ранее, в 11:12 в Воздушных силах ВСУ предупредили, что продолжается ракетный обстрел Украины с востока.

В Днепре прогремел еще один взрыв - СМИ