На оккупированной Херсонщине временно российская администрация создала специальный жилой фонд так называемого "бесхозного" жилья. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что фонд создается с целью отобрать недвижимость у их законных владельцев.

Критерием для определения "бесхозности" является отсутствие хозяев дома в течение нескольких месяцев - объяснили в Сопротивлении.

Новая волна захвата жилья: оккупанты ищут "бесхозное" жилье - Федоров

В ЦНС напоминают, что ранее так называемый "народный совет лнр" рассматривал внесение изменений в местный "закон" по которому оккупационные администрации осуществляют выявление, использование и признание права муниципальной собственности муниципальных образований на жилые помещения, имеющие признаки "бесхозного имущества".

В будущем отжатые помещения украинцев оккупанты планируют использовать в своих целях - заселять завезенных представителей РОА и "героев" сво - заявили в Центре национального сопротивления.

Напомним

В Центре национального сопротивления заявили, что россияне на временно оккупированных территориях Луганской области расселяют коллаборантов в квартиры украинцев, которые покинули города из-за оккупации.