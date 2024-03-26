россияне сосредоточили усилия на Лиманском направлении, используют артиллерию и авиацию - Лысогор

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
laiman-ukrainaЛайман, Украина
makeevkaМакеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kupyanskКупянск
Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  19405 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  38370 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  125852 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  126836 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  177504 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166071 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  154919 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215952 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181334 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176946 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Новости по теме
россияне сосредоточили усилия на Лиманском направлении, используют артиллерию и авиацию - Лысогор

россияне сосредоточили усилия на Лиманском направлении, используют артиллерию и авиацию - Лысогор

  •  9111 просмотра
Украина готова к системе лицензирования экспорта агропродукции в Польшу - министр

Украина готова к системе лицензирования экспорта агропродукции в Польшу - министр

  •  8265 просмотра
Кулеба обратился к западным союзникам: "Дайте нам проклятые Patriot"

Кулеба обратился к западным союзникам: "Дайте нам проклятые Patriot"

  •  9882 просмотра
Эрдоган в начале мая собирается в США на встречу с Байденом - СМИ

Эрдоган в начале мая собирается в США на встречу с Байденом - СМИ

  •  9367 просмотра
Свириденко: Шведский бизнес хочет инвестировать в украинские высокотехнологичные сектора

Свириденко: Шведский бизнес хочет инвестировать в украинские высокотехнологичные сектора

  •  8949 просмотра
В НАТО рассматривают возможность сбивания российских ракет вблизи границ Альянса - МИД Польши

В НАТО рассматривают возможность сбивания российских ракет вблизи границ Альянса - МИД Польши

  •  10228 просмотра
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
Эксклюзив

  •  38370 просмотра
"Роби своє": ветеран ВСУ восстанавливает разрушенные врагом города и села

"Роби своє": ветеран ВСУ восстанавливает разрушенные врагом города и села

  •  6639 просмотра
"Прекратить войну с Газой": Трамп поддержал действия ЦАХАЛ против ХАМАС, но выступил за прекращение войны

"Прекратить войну с Газой": Трамп поддержал действия ЦАХАЛ против ХАМАС, но выступил за прекращение войны

  •  7393 просмотра
Диверсанты фсб пытались взорвать железную дорогу на Полтавщине - СБУ

Диверсанты фсб пытались взорвать железную дорогу на Полтавщине - СБУ

  •  10301 просмотра

Популярные

Япония выделила $230 млн на поддержку украинского сельского хозяйства

Япония выделила $230 млн на поддержку украинского сельского хозяйства

  •  36708 просмотра
Зеленский: путин уже два десятилетия питается терроризмом. Именно он - самое большое окно для террора

Зеленский: путин уже два десятилетия питается терроризмом. Именно он - самое большое окно для террора

  •  69153 просмотра
Теракт в москве вызывает беспокойство во Франции относительно безопасности Олимпиады

Теракт в москве вызывает беспокойство во Франции относительно безопасности Олимпиады

  •  34875 просмотра
Великобритания отрицает причастность Украины к теракту в москве

Великобритания отрицает причастность Украины к теракту в москве

  •  102129 просмотра
Беспилотники рф направляются в Николаевскую и Одесскую области

Беспилотники рф направляются в Николаевскую и Одесскую области

  •  108709 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  412796 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  370212 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  389570 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  411873 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  502177 просмотра

россияне сосредоточили усилия на Лиманском направлении, используют артиллерию и авиацию - Лысогор

Россияне взяли оперативную паузу на Купянском направлении и сосредоточили атаки на Лиманском направлении. Один из самых горячих участков - Белогоровка, где противник пытался найти слабые места в обороне ВСУ.

Война •   •  9111 просмотра
россияне сосредоточили усилия на Лиманском направлении, используют артиллерию и авиацию - Лысогор

Украина готова к системе лицензирования экспорта агропродукции в Польшу - министр

Украина готова принять систему лицензирования экспорта агропродукции в Польшу, чтобы решить проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции, переговоры между двумя странами находятся на продвинутой стадии и, как ожидается, продолжатся на этой неделе.

Экономика •   •  8265 просмотра
Украина готова к системе лицензирования экспорта агропродукции в Польшу - министр

Кулеба обратился к западным союзникам: "Дайте нам проклятые Patriot"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине системы противовоздушной обороны типа Patriot, чтобы сбивать модернизированные российские авиационные управляемые бомбы, из-за которых Украина теряет позиции на фронте.

Война •   •  9882 просмотра
Кулеба обратился к западным союзникам: "Дайте нам проклятые Patriot"

Эрдоган в начале мая собирается в США на встречу с Байденом - СМИ

Президент Турции Эрдоган планирует посетить Вашингтон в начале мая, чтобы встретиться с президентом США Байденом для обсуждения двусторонних отношений, российско-украинской войны и ситуации в Газе.

политика •   •  9367 просмотра
Эрдоган в начале мая собирается в США на встречу с Байденом - СМИ

Свириденко: Шведский бизнес хочет инвестировать в украинские высокотехнологичные сектора

Шведский бизнес заинтересован в расширении своего присутствия в Украине и сотрудничества в высокотехнологичных секторах, таких как энергетика, телекоммуникации и кибербезопасность, о чем шла речь во время встречи между украинскими и шведскими чиновниками.

Экономика •   •  8949 просмотра
Свириденко: Шведский бизнес хочет инвестировать в украинские высокотехнологичные сектора

В НАТО рассматривают возможность сбивания российских ракет вблизи границ Альянса - МИД Польши

НАТО рассматривает возможность сбивать российские ракеты, летящие в сторону своей территории вблизи границы с Украиной, с согласия Киева и с учетом международных последствий, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

Война •   •  10228 просмотра
В НАТО рассматривают возможность сбивания российских ракет вблизи границ Альянса - МИД Польши

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

Фонд гарантирования вкладов физических лиц открестился от заявил Светланы Рекрут о том, что банкам "Айбокс" и "Конкорд" было начислено более 7 миллиардов гривен штрафов до начала их ликвидации, отказавшись предоставить доказательства или опровергнуть это заявление.

Экономика •   •  38370 просмотра
Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Роби своє": ветеран ВСУ восстанавливает разрушенные врагом города и села

Победитель конкурса бизнес-идей "Роби своє" начал производство арболитовых блоков.

Общество •   •  6639 просмотра
"Роби своє": ветеран ВСУ восстанавливает разрушенные врагом города и села

"Прекратить войну с Газой": Трамп поддержал действия ЦАХАЛ против ХАМАС, но выступил за прекращение войны

Трамп поддержал военные действия Израиля против ХАМАС, но выступил за прекращение войны в Газе в связи с тяжелым гуманитарным кризисом и потерей международной поддержки.

Новости Мира •   •  7393 просмотра
"Прекратить войну с Газой": Трамп поддержал действия ЦАХАЛ против ХАМАС, но выступил за прекращение войны

Диверсанты фсб пытались взорвать железную дорогу на Полтавщине - СБУ

Двух диверсантов фсб задержали "на горячем" при попытке взорвать железнодорожную линию в Полтавской области, установив самодельное взрывное устройство возле пути и системы электроснабжения.

Война •   •  10301 просмотра
Диверсанты фсб пытались взорвать железную дорогу на Полтавщине - СБУ