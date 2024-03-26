россияне сосредоточили усилия на Лиманском направлении, используют артиллерию и авиацию - Лысогор

российские оккупационные войска взяли оперативную паузу на Купянском направлении и сосредоточили атаки на Лиманском. Об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, пишет УНН.

Детали

По его словам, россияне увеличили количество штурмов на лиманском направлении и пытаются найти слабые места в обороне ВСУ.

Оккупанты также продолжают обстреливать населенные пункты на Луганщине. В частности, под ударом оказывалась Макеевка и Невское.

Взяв на Купянском направлении оперативную паузу, россияне направили атакующие усилия на Лиманский. Один из самых горячих участков - Белогоровка, где противник пытался найти слабые места в нашей обороне, имея поддержку артиллерии и авиации. Авиационный удар нанесен по Макеевке. Разрушение еще двух домохозяйств зафиксировали в Невском. Это последствия обстрелов села россиянами, произошедших ранее - рассказал председатель Луганской ОГА.

Дополнение

Ранее УНН со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба сообщал, что на Купянском направлении россияне за сутки провели одну атаку.

В то же время на Лиманском направлении Силы обороны отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

В Луганской области освобожденные населенные пункты постоянно находятся под огневым давлением россиян - ОВА