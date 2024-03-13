На временно захваченных территориях проводится информационная кампания "мы вернулись в Россию", которая имеет целью "легализовать" оккупацию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

В рамках компании россияне возят по захваченным городам иностранных агентов влияния в сопровождении гастролеров-волонтеров и демонстрируют "достижения" оккупации.

Речь идет о типичных "потемкинских деревнях" с массовкой в школах и больницах.

Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

Пропагандистские мероприятия проходят в Севастополе, Луганске и Сорокино и являются частью предвыборной агитации президента рф Владимира Путина.

Также Центр национального сопротивления отмечает, что каждый причастный к акции является законной мишенью для сил движения Сопротивления и рф не способна и не имеет желания защищать своих приспешников.

Напомним

Сейчас на оккупированных территориях Украины продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских гастролеров, которые приехали на ВОТ работать в администрациях, школах и больницах.