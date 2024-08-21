В курской области россияне снова построили понтонную переправу в районе "пропавшей": показали спутниковые снимки

Российские военные в курской области обустроили новую понтонную переправу через реку Сейм рядом с той, что исчезла после возведения, сообщила российская служба "Радио Свобода" накануне вечером, пишет УНН.

Детали

Спутниковый снимок за 20 августа, как сообщается, "показывает, что новая переправа через реку Сейм в курской области между селами званное и глушково появилась буквально в 500 метрах вверх по течению реки".

У курській області росіяни звели понтонну переправу замість знищених мостів, але вона зникла: показали кадри із супутника

Кроме того, как указано, на фотографиях из космоса "можно увидеть следы боев в районе села краснооктябрьское". О боях в этом месте российские "военкоры", как отмечается, писали еще три дня назад, однако, по их словам, самого населенного пункта они не коснулись. В то же время снимок за 20 августа показывает многочисленные следы пожаров в самом краснооктябрьском, пишет издание.