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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В курской области россияне возвели понтонную переправу вместо уничтоженных мостов, но она исчезла: показали кадры со спутника

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 08:30  •  14805 просмотра

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Спутниковые снимки зафиксировали исчезновение понтонной переправы через реку Сейм в курской области. Вблизи места, где была переправа, замечен дым, вероятно от взрыва.

В курской области на спутниковых снимках зафиксировали, что российские войска построили понтонную переправу через реку Сейм к востоку от села званное, но потом она исчезла, а рядом с местом, где она была зафиксировали дым, вероятно, от взрыва, сообщила российская служба "Радио Свобода" 19 августа, пишет УНН.

Детали

Издание сообщило сначала о том, что в курской области российские войска построили понтонную переправу через реку Сейм к востоку от села глушково, а затем - о второй понтонной переправе, построенной российскими войсками, к востоку от села званное, и что последнюю можно увидеть на спутниковом снимке 17 августа.

"Новые спутниковые снимки, сделанные сегодня, 19 августа, показывают, что ранее построенная российскими военными понтонная переправа между селами званное и глушково в курской области россии исчезла - а в 500 метрах от нее поднимается дым. Ранее вспышку вблизи переправы заметили спутники системы NASA FIRMS, фиксирующие пожары на земной поверхности", - указало издание.

"Еще один понтонный мост, построенный к востоку от села глушково, на снимке за 19 августа по-прежнему есть", - отметили издания.

Армия рф, как указано, начала налаживать понтонные переправы через реку Сейм после ударов по стационарным мостам в этом районе. Они, как отмечает издание, могут быть предназначены для того, чтобы предоставить российским военным пути отхода.

Поповнення обмінного фонду, звіт ISW та мінуснуті мости: ситуація у курській області рф19 августа 2024, 08:38 • 21638 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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