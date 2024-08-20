В курской области россияне возвели понтонную переправу вместо уничтоженных мостов, но она исчезла: показали кадры со спутника

В курской области на спутниковых снимках зафиксировали, что российские войска построили понтонную переправу через реку Сейм к востоку от села званное, но потом она исчезла, а рядом с местом, где она была зафиксировали дым, вероятно, от взрыва, сообщила российская служба "Радио Свобода" 19 августа, пишет УНН.

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Издание сообщило сначала о том, что в курской области российские войска построили понтонную переправу через реку Сейм к востоку от села глушково, а затем - о второй понтонной переправе, построенной российскими войсками, к востоку от села званное, и что последнюю можно увидеть на спутниковом снимке 17 августа.

"Новые спутниковые снимки, сделанные сегодня, 19 августа, показывают, что ранее построенная российскими военными понтонная переправа между селами званное и глушково в курской области россии исчезла - а в 500 метрах от нее поднимается дым. Ранее вспышку вблизи переправы заметили спутники системы NASA FIRMS, фиксирующие пожары на земной поверхности", - указало издание.

"Еще один понтонный мост, построенный к востоку от села глушково, на снимке за 19 августа по-прежнему есть", - отметили издания.

Армия рф, как указано, начала налаживать понтонные переправы через реку Сейм после ударов по стационарным мостам в этом районе. Они, как отмечает издание, могут быть предназначены для того, чтобы предоставить российским военным пути отхода.

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