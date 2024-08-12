россияне передислоцируют некоторые подразделения с юга Украины в курскую область - ОСУВ "Таврия"

Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что россия перебрасывает некоторые войска с Приднепровского направления свои подразделения в курскую область. Об этом Лиховий рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

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"Я подтверждаю по данным разведки о том, что есть перемещение с Приднепровского, в частности, направления и не только с Приднепровского вражеских подразделений, некоторых батальонов, других частей очевидно, что и на Курское направление также, где у россиян сейчас больше всего дыр в обороне. Но здесь немного обратная логика, то надо понять в чем здесь подвох, потому что, когда здесь было большое количество российского личного состава, то штурмовых действий было меньше, а когда их начали забирать латать их свиту на Курское направление, то за вчера было резкое оживление на Приднепровском направлении на левобережье Днепра. Я думаю, что должно пройти несколько дней, чтобы понять, были ли это российские демонстративные действия, когда они хотят якобы показать, что несмотря на уменьшение их защитных порядков они способны атаковать дальше, или это другой замысел - сказал Лиховой.

Напомним,

Президент Украины Владимир собрал Ставку Верховного главнокомандующего. Руководство Украины обсудило ситуацию на фронте и наступательную операцию в курской области.