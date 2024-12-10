россияне перебрасывают силы в сторону Кураховского и Времовского направлений: что известно

ukenru
Эксклюзив
Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств
 • 100436 просмотра

Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств

Эксклюзив
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
 • 121130 просмотра

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Эксклюзив
Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря
 • 113884 просмотра

Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

Эксклюзив
Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее
 • 116995 просмотра

Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
 • 106958 просмотра

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Эксклюзив
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
 • 123105 просмотра

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Эксклюзив
Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт
 • 103586 просмотра

Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 203476 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 205673 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 282114 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

 • 59591 просмотра
Зеленский отреагировал на призывы о призыве 18-летних

Зеленский отреагировал на призывы о призыве 18-летних

 • 44729 просмотра
Я сказал Трампу, что путин боится только его и, возможно, Китая - Зеленский

Я сказал Трампу, что путин боится только его и, возможно, Китая - Зеленский

 • 64980 просмотра
Немецкая помощь Украине в 2025 году гарантирована: министр финансов Йорг Кукис

Немецкая помощь Украине в 2025 году гарантирована: министр финансов Йорг Кукис

03:37 • 58689 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

08:17 • 27540 просмотра
публикации
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

08:17 • 27540 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 121126 просмотра
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

 • 123103 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 126203 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 203474 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

07:56 • 10779 просмотра
Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

 • 59606 просмотра
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

 • 96767 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

 • 108647 просмотра
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 107216 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

россияне перебрасывают силы в сторону Кураховского и Времовского направлений: что известно

россияне перебрасывают силы в сторону Кураховского и Времовского направлений: что известно

Киев  •  УНН

 • 8792 просмотра

Read in English

Оккупанты перебрасывают военные силы через Мариупольский район в направлении Курахово и Временки. Для транспортировки используют гражданский транспорт, а военные ночуют в многоэтажках западной части Мариуполя.

Командование вооруженных сил рос осуществляет перемещение сил и средств к Кураховскому и Времовскому направлениям. Технику и личный состав оккупанты перемещают через Мариупольский район Донецкой области. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко во вторник, 10 декабря, пишет УНН.

Детали

По данным Андрющенко, оккупанты продолжают усиленную переброску пока живой силы из лагерей подготовки Приазовской части Мариупольско - Бердянской агломерации. Главное изменение - направление. Теперь маршрут не через Волноваху, а через Никольскую громаду и/или через развилку в районе с. Гранитное по трассе Мариуполь Донецк в сторону Великой Новоселки.

Как указал Андрющенко, россияне начали активно использовать гражданский транспорт для перевозки / буксировки военных грузов, багги и квадроциклов. Подобная транспортировка происходит с территории России через Мариуполь в Бердянское направление. Вероятный пункт назначения Приморск / Токмак, считает советник городского головы.

По его словам, вновь наблюдается практика ночевки личного состава ссс рф в гражданских многоэтажках. Наибольшая концентрация - западная часть города, приближенная к выезду в сторону Никольского/Мангуша.

Можем констатировать приоритетность направлений назначения перемещения военной силы в сторону Кураховского и Временского оттенков

- сообщил Андрющенко.

Также отметил, что переброска на Покровской направление или активные перемещения в Запорожскую область не фиксируются.

175 боевых столкновений на фронте: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ10 дек. 2024, 06:40 • 11391 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
mariupolМариуполь
donetskДонецк