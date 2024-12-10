россияне перебрасывают силы в сторону Кураховского и Времовского направлений: что известно
Киев • УНН
Оккупанты перебрасывают военные силы через Мариупольский район в направлении Курахово и Временки. Для транспортировки используют гражданский транспорт, а военные ночуют в многоэтажках западной части Мариуполя.
Командование вооруженных сил рос осуществляет перемещение сил и средств к Кураховскому и Времовскому направлениям. Технику и личный состав оккупанты перемещают через Мариупольский район Донецкой области. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко во вторник, 10 декабря, пишет УНН.
Детали
По данным Андрющенко, оккупанты продолжают усиленную переброску пока живой силы из лагерей подготовки Приазовской части Мариупольско - Бердянской агломерации. Главное изменение - направление. Теперь маршрут не через Волноваху, а через Никольскую громаду и/или через развилку в районе с. Гранитное по трассе Мариуполь Донецк в сторону Великой Новоселки.
Как указал Андрющенко, россияне начали активно использовать гражданский транспорт для перевозки / буксировки военных грузов, багги и квадроциклов. Подобная транспортировка происходит с территории России через Мариуполь в Бердянское направление. Вероятный пункт назначения Приморск / Токмак, считает советник городского головы.
По его словам, вновь наблюдается практика ночевки личного состава ссс рф в гражданских многоэтажках. Наибольшая концентрация - западная часть города, приближенная к выезду в сторону Никольского/Мангуша.
Можем констатировать приоритетность направлений назначения перемещения военной силы в сторону Кураховского и Временского оттенков
Также отметил, что переброска на Покровской направление или активные перемещения в Запорожскую область не фиксируются.
175 боевых столкновений на фронте: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ10 дек. 2024, 06:40 • 11391 просмотр