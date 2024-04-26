россияне обстреляли Белополье на Сумщине: известно о двух погибших, есть пожар

В день 26 апреля российские войска рф обстреляли из различных видов вооружения Белополье Сумской области. Известно о двух погибших, есть также раненые. Из-за вражеского обстрела в городе возник пожар, сообщает "Суспільне" со ссылкой на главу Белопольской общины Юрия Зарко и очевидцев, передает УНН.

Детали

Как сообщил городской голова Юрий Зарко, известно о двух погибших из-за обстрела рф. Одна жительница Белополья погибла на месте, вторая - умерла в скорой по дороге в больницу.

Из-за обстрела рф, как сообщается, в городе возник пожар. Поврежден центр первичной медицинской помощи. Также выбиты окна и двери в жилых домах рядом.

Ранее УНН сообщал, что российские войска нанесли авиаудар по промышленному объекту в Сумах.