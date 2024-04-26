россияне обстреляли Белополье на Сумщине: известно о двух погибших, есть пожар

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
suspilneSuspilne
bilopilliaBilopillia
Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  18507 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  31806 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  35914 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  62534 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152112 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167248 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171884 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151096 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120970 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105926 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Новости по теме
россияне обстреляли Белополье на Сумщине: известно о двух погибших, есть пожар

россияне обстреляли Белополье на Сумщине: известно о двух погибших, есть пожар

  •  1082 просмотра
Минобороны о Рамштайн-21: речь пойдет о разработке алгоритмов, благодаря которым будет поступать западное оружие

Минобороны о Рамштайн-21: речь пойдет о разработке алгоритмов, благодаря которым будет поступать западное оружие

  •  1511 просмотра
Правоохранители задержали "черных оружейников", которые пытались продать криминалитету трофейные гранатометы и взрывчатку

Правоохранители задержали "черных оружейников", которые пытались продать криминалитету трофейные гранатометы и взрывчатку

  •  1736 просмотра
Норвегия выделила Украине более 84 миллионов евро военной помощи за последние месяцы - в МОУ поблагодарили

Норвегия выделила Украине более 84 миллионов евро военной помощи за последние месяцы - в МОУ поблагодарили

  •  2657 просмотра
Оккупанты ударили КАБом по Константиновке, бомба не разорвалась, за сутки в Донецкой области 1800 атак рф: полиция показала фото

Оккупанты ударили КАБом по Константиновке, бомба не разорвалась, за сутки в Донецкой области 1800 атак рф: полиция показала фото

  •  2935 просмотра
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Эксклюзив

  •  18507 просмотра
россияне из артиллерии обстреляли Никополь: пострадал 9-летний мальчик

россияне из артиллерии обстреляли Никополь: пострадал 9-летний мальчик

  •  4899 просмотра
Вместо строить метро, положили средства на депозит: суд взыскал с подрядчика 139 миллионов гривен

Вместо строить метро, положили средства на депозит: суд взыскал с подрядчика 139 миллионов гривен

  •  6230 просмотра
В Киеве две аварии на водопроводе: в некоторых домах нет воды, на дорогах перекрыто движение

В Киеве две аварии на водопроводе: в некоторых домах нет воды, на дорогах перекрыто движение

  •  7125 просмотра
Атака рф на Балаклею: уже известно о 13 раненых

Атака рф на Балаклею: уже известно о 13 раненых

  •  8490 просмотра

Популярные

Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"

Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"

  •  34852 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

  •  109607 просмотра
26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья

26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья

  •  111812 просмотра
Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине

Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине

  •  107455 просмотра
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой 240-мм реактивной системы залпового огня

Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой 240-мм реактивной системы залпового огня

  •  105604 просмотра

Публикации

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

  •  109607 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  152202 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  293191 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  331143 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  591716 просмотра

россияне обстреляли Белополье на Сумщине: известно о двух погибших, есть пожар

Россияне обстреляли Белополье в Сумской области, в результате чего погибли два человека и возник пожар.

Война •   •  1082 просмотра
россияне обстреляли Белополье на Сумщине: известно о двух погибших, есть пожар

Минобороны о Рамштайн-21: речь пойдет о разработке алгоритмов, благодаря которым будет поступать западное оружие

На сегодняшней встрече в Рамштайне они обсудят скорейшее налаживание маршрутов поставок и логистики с партнерами, а также алгоритмы поставки западного вооружения, с приоритетом на поставку в Украину 155-мм снарядов и боеприпасов ПТРК.

Война •   •  1511 просмотра
Минобороны о Рамштайн-21: речь пойдет о разработке алгоритмов, благодаря которым будет поступать западное оружие

Правоохранители задержали "черных оружейников", которые пытались продать криминалитету трофейные гранатометы и взрывчатку

В Полтавской, Одесской и Житомирской областях правоохранители задержали "черных оружейников", которые пытались продать криминалитету трофейные гранатометы, взрывчатку и другое оружие, нелегально вывезенное из мест бывших боевых действий.

Криминал и ЧП •   •  1736 просмотра
Правоохранители задержали "черных оружейников", которые пытались продать криминалитету трофейные гранатометы и взрывчатку

Норвегия выделила Украине более 84 миллионов евро военной помощи за последние месяцы - в МОУ поблагодарили

За последние месяцы Норвегия предоставила Украине около 1 миллиарда норвежских крон (более 84 миллионов евро) в виде военной помощи. Министерство обороны Украины выразило благодарность за непоколебимую поддержку Норвегии в борьбе за свободу.

Война •   •  2657 просмотра
Норвегия выделила Украине более 84 миллионов евро военной помощи за последние месяцы - в МОУ поблагодарили

Оккупанты ударили КАБом по Константиновке, бомба не разорвалась, за сутки в Донецкой области 1800 атак рф: полиция показала фото

За минувшие сутки российские войска убили 5 мирных жителей и ранили еще 8 в Донецкой области, обстреляв 9 населенных пунктов артиллерией, ракетами и управляемыми бомбами.

Война •   •  2935 просмотра
Оккупанты ударили КАБом по Константиновке, бомба не разорвалась, за сутки в Донецкой области 1800 атак рф: полиция показала фото

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Государственная пограничная служба не сообщает о резком увеличении попыток незаконного пересечения границы, несмотря на новый закон о мобилизации, но такие попытки продолжаются ежедневно, особенно на границах с Молдовой и Румынией.

Общество •   •  18507 просмотра
Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

россияне из артиллерии обстреляли Никополь: пострадал 9-летний мальчик

Российские войска обстреляли Никополь, ранив 9-летнего мальчика и 42-летнего мужчину, повредив пятиэтажные дома и газопровод.

Война •   •  4899 просмотра
россияне из артиллерии обстреляли Никополь: пострадал 9-летний мальчик

Вместо строить метро, положили средства на депозит: суд взыскал с подрядчика 139 миллионов гривен

Суд взыскал 139 миллионов гривен с подрядчика, который положил на депозитные счета средства, которые получил на строительство метро в столице.

Киев •   •  6230 просмотра
Вместо строить метро, положили средства на депозит: суд взыскал с подрядчика 139 миллионов гривен

В Киеве две аварии на водопроводе: в некоторых домах нет воды, на дорогах перекрыто движение

"Киевводоканал" ремонтирует поврежденные водопроводы на улицах Назаровской и Профессора Подвысоцкого, что вызывает временные перебои водоснабжения и ограничения движения транспорта на указанных участках.

Киев •   •  7125 просмотра
В Киеве две аварии на водопроводе: в некоторых домах нет воды, на дорогах перекрыто движение

Атака рф на Балаклею: уже известно о 13 раненых

В результате российского ракетного удара по Балаклее Харьковской области ранения получили 13 человек.

Война •   •  8490 просмотра
Атака рф на Балаклею: уже известно о 13 раненых