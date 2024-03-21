Россияне ночью трижды обстреляли Никопольщину

Трижды за ночь российская армия целилась на Никопольщине. Выпустили с десяток артснарядов. Повреждены церковь и 4 частных дома. Изуродована линия электропередачи. Об этом завершение председателя Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Отмечается, что враг продолжал террор жителей Марганецкой, Червоногригорьевской громад и самого Никополя.

Погибших и пострадавших нет.

В других районах Днепропетровщины обошлось без прилетов.

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