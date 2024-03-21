Россияне ночью трижды обстреляли Никопольщину

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  116417 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  116147 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  133655 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  141939 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  132701 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127879 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125343 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  257345 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  143015 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134717 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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18 марта 2024, 13:13  •  233616 просмотра
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15 марта 2024, 12:36  •  375149 просмотра

Россияне ночью трижды обстреляли Никопольщину

Российские обстрелы повредили церковь, 4 дома и линию электропередач в Никопольском районе ночью.

Общество •   •  12413 просмотра
Россияне ночью трижды обстреляли Никопольщину

За сутки произошло 70 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 70 боевых столкновений на разных направлениях, украинские войска отбили многочисленные атаки противника, говорится в утренней сводке Генерального штаба.

Война •   •  12084 просмотра
За сутки произошло 70 боевых столкновений - Генштаб

Украинская ПВО уничтожила два "Кинжала" и 29 крылатых ракет

Украинские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 2 баллистические ракеты "Кинжал" и 29 крылатых ракет во время ночной атаки российских стратегических бомбардировщиков.

Война •   •  14274 просмотра
Украинская ПВО уничтожила два "Кинжала" и 29 крылатых ракет

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу - Генштаб

Авиация Вооруженных Сил Украины за сутки нанесла 10 ударов по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники противника, а ракетные войска уничтожили 1 склад боеприпасов противника.

Война •   •  12234 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу - Генштаб

Лучшие фильмы с Гэри Олдменом: от Ли Харви Освальда до Уинстона Черчилля

Гэри Олдмен, трехкратный лауреат премии "Оскар", сегодня празднует свой день рождения.

Культура •   •  11919 просмотра
Лучшие фильмы с Гэри Олдменом: от Ли Харви Освальда до Уинстона Черчилля

Солнечные и дружелюбные: сегодня Международный день людей с синдромом Дауна

В Международный день людей с синдромом Дауна проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности о заболевании, вызванном лишней хромосомой, улучшение качества жизни, а также празднование доброты и позитива людей с этим заболеванием. Символом события являются яркие, непарные носки.

Общество •   •  14882 просмотра
Солнечные и дружелюбные: сегодня Международный день людей с синдромом Дауна

Количество пострадавших в Киеве увеличилось до 10 человек

Ночью Киев был обстрелян российскими ракетами "Кинжал", в результате чего пострадало 19 человек, 2 из которых были госпитализированы, а остальные получили помощь на месте в Шевченковском и Святошинском районах.

Война •   •  22682 просмотра
Количество пострадавших в Киеве увеличилось до 10 человек

В Киеве в результате ракетной атаки восемь пострадавших в результате ракетной атаки

Восемь человек получили ранения в результате ночного ракетного обстрела Киева, в результате которого вспыхнули пожары в жилых и нежилых зданиях в нескольких районах города.

Война •   •  26685 просмотра
В Киеве в результате ракетной атаки восемь пострадавших в результате ракетной атаки

21 марта: Международный день лесов, Всемирный день гипнородов

Сегодня, 21 марта, все кому небезразлично экологическое состояние нашей планеты, могут присоединиться к Международному дню лесов. По оценкам ученых, ежегодно 10 миллионов гектаров лесов на Земле подпадают под вырубку, а еще около 70 миллионов гектаров - уничтожаются в результате лесных пожаров.

УНН Lite •   •  21944 просмотра
21 марта: Международный день лесов, Всемирный день гипнородов

Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня

Чешская Республика поставит Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня в рамках совместного с Германией проекта по поставке около 180 000 единиц 155-мм и 152-мм боеприпасов до конца года.

Война •   •  29856 просмотра
Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня