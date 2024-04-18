россияне ночью атаковали Днепропетровскую область дронами: один "шахед" уничтожили над Криворожьем, под удар попала Никопольщина

В Днепропетровской области российские войска атаковали беспилотниками ночью: один был уничтожен над Криворожским районом, а четыре попали по Никопольщине, повредив два дома, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью оккупанты атаковали область беспилотниками. Один шахед защитники неба уничтожили над Криворожским районом. Четыре дрона попали по Никопольщине - одному из сел Мировской громады - написал Лысак в Telegram.

С его слов, повреждены два частных дома и автомобиль. Люди целы, указал глава ОВА.

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