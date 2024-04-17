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Днепропетровщина: россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району
Российские оккупанты 17 раз атаковали Никопольский район с беспилотников и артиллерии, а также выпустили ракету по Синельниковскому району, повредив больницу, объект инфраструктуры, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, теплицы, газопроводы и линии электропередач, но обошлось без жертв.
После нескольких часов дебатов: в Швеции проголосовали за новый закон о гендерной идентичности
Парламент Швеции проголосовал за снижение минимального возраста для законной смены пола с 18 до 16 лет, что позволяет людям менять юридический пол с 16 лет с согласия родителей и врача.
В Румынию перебросили еще три истребителя F-16, на которых впоследствии будут обучать украинских пилотов
Еще три истребителя многоцелевые F-16 были развернуты в Румынии, где вскоре планируют начать обучение украинских пилотов.
Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили потребности Украины в ПВО и боеприпасах
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Столтенбергом созыв внеочередного заседания Совета Украина-НАТО 19 апреля для обсуждения насущной потребности Украины в поддержке противовоздушной обороны и боеприпасах на фоне российских атак.
В Украине с утра выросло потребление электроэнергии почти на 7%: граждан призвали выключить лишний "свет"
С удлинением светового дня в Украине период активного потребления электроэнергии увеличился с 09:00 до 22:00, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.
На Харьковщине пограничники испепелили комплекс дистанционного минирования россиян
Украинские пограничники в Харьковской области с помощью беспилотников-камикадзе уничтожили позиции российского противника, в том числе замаскированный комплекс для дистанционного минирования и электрический трансформатор.
россияне снова распространяют фейки об "эвакуации" из Харькова
Через мессенджер Signal россияне распространяют фейковые новости о якобы "эвакуации" из Харькова из-за возможного окружения российскими оккупантами, что является враждебной дезинформацией, направленной на дестабилизацию Украины.
Сотрудник немецкой разведки отрицает шпионаж в пользу россии
Бывший сотрудник немецкой разведки Карстен Л. отрицает обвинения в шпионаже в пользу россии и получении денег за передачу стране-оккупанту государственных секретов Германии.
Экстремальные погодные условия названы главной угрозой для продовольственной безопасности ЕС в отчете Еврокомиссии
Экстремальные погодные явления, высокие производственные затраты и транспортные проблемы были определены, как основные угрозы продовольственной безопасности в Европе согласно последней оценке продовольственной безопасности ЕС.
На Харьковщине мужчина задушил свою жену и замаскировал убийство под "изнасилование"
Мужчина задушил жену на глазах у их 5-летнего сына в селе Малые Феськи Харьковской области, инсценировав это как "изнасилование", и был приговорен к 15 годам лишения свободы.