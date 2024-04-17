Днепропетровщина: россияне нанесли ракетный удар по Синельниковскому району

Российские захватчики в течение среды 17 раз атаковали Никопольский район беспилотниками и из артиллерии, и вбили ракетой по Синельниковскому району. О ситуации в регионе рассказал глава Днепропетровской ОВА, передает УНН.

Удар за ударом сегодня - по Никопольщине. 13 раз враг атаковал район беспилотниками. Еще 4 - артиллерией. - сообщил Лысак.

Детали

По уточнению Лысака прилеты фиксировали в Никополе, Мировской, Червоногригорьевской, Марганецкой и Покровской громадах.

Из-за этих атак повреждены больница и инфраструктурный объект в районе. А также 14 частных домов, 11 хозяйственных построек, 4 гаража и столько же авто. Кроме того, у жителей Никопольщины вражескими снарядами были повреждены теплицы и парники. А еще повреждены газопроводы и линии электропередач.

Есть разрушения и из-за ракетной атаки в Синельниковском районе. Там агрессор уничтожил частный дом, и еще 3 - изуродованы. Вражеское железо перебило к тому же газопровод, и повредило 4 хозяйственные постройки и 5 гражданских автомобилей.

По данным Лысака люди из-за этих атак не пострадали.