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россияне нашли способ покупать американские чипки в обход санкций - Bloomberg

россияне нашли способ покупать американские чипки в обход санкций - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 174 просмотра

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российские дистрибьюторы используют API Texas Instruments для заказа микросхем через третьи страны. За год было осуществлено заказов на $6 млн, из которых $4 млн - для военных компаний.

Поставщики российского ВПК нашли способ обойти санкции и заказывают микросхемы у американской компании Texas Instruments даже после введения санкций. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что некоторые российские дистрибьюторы интегрировали информацию из интернет-магазина Texas Instruments (TI) под названием TI store на свои торговые платформы.

Их российские клиенты видят информацию о запасах полупроводников и ценах на продукцию, после чего размещают заказы, которые выполняются и доставляются через компании за пределами России.

Отмечается, что для заказов преимущественно использовались сайты getchips.ru и altchips.ru, заблокированных в США и Европе, но доступных в России. Тамошняя выборка товаров те совпадает с информацией, которую получают клиенты компании из ее фирменного интернет-магазина.

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Как предполагают собеседники издания, это означает, что российские дистрибуторы получили доступ к фирменному интерфейсу прикладного программирования, или API – техническим координатам, которые позволяют программному обеспечению общаться и обмениваться данными друг с другом.

Например один крупный российский дистрибьютор так обработал более 4000 заказов на сотни тысяч продуктов TI на сумму около $6 миллионов с августа 2023 по август 2024 года.

Из них заказы на почти $4 миллиона предназначались для российских военных компаний. Перед тем, как попасть в Россию, товары проходили через Гонконг или другие страны.

Среди тысяч заказов, которые Bloomberg обнаружил во внутренних российских документах, 287 заказов были помечены как" отмененные", что указывает на то, что некоторые клиенты либо передумали, либо дистрибьютор не смог выполнить эти заказы.

Также издание отмечает, что российский дистрибьютор применил 40% - ную наценку к ценам TI, что, по словам собеседников Bloomberg, делалось для того, чтобы покрыть весь процесс доставки и оплаты.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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