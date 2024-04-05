россияне нанесли удар по Запорожью: есть пострадавшие - ОВА

В результате вражеской атаки рф на Запорожье есть пострадавшие, сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Вражеская атака на Запорожье. Есть пострадавшие", - написал Федоров в соцсетях.

Ранее УНН сообщал, что в Запорожье прогремели три взрыва.