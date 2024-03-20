россияне нанесли авиаудар по Максимовке в Донецкой области: 2 человека погибли, 1 ранен

Двое мужчин погибли и пожилая женщина получила ранения в результате авиаудара российских войск по селу Максимовка в Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"2 человека погибли и 1 ранен в результате авиаудара по Максимовке Угледарской громады", - сообщил Филашкин в Telegram.

По его словам, россияне ударили по селу сегодня в обед, попали в частный дом. "Под завалами нашли тела двух мужчин 1964 и 1975 годов рождения", - отметил Филашкин.

Он добавил, что ранения получила 72-летняя женщина, ее транспортируют в больницу.

Спасательная операция на месте происшествия завершена.

За минувшие сутки враг обстрелял Донецкую область около 1700 раз