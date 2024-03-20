За минувшие сутки враг обстрелял Донецкую область около 1700 раз

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  105185 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  122531 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  127708 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  125781 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124648 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  224609 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142820 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134564 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132635 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  192046 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Новости по теме
За минувшие сутки враг обстрелял Донецкую область около 1700 раз

За минувшие сутки враг обстрелял Донецкую область около 1700 раз

  •  13540 просмотра
Литва выделяет 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины по чешской инициативе: в Минобороны поблагодарили

Литва выделяет 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины по чешской инициативе: в Минобороны поблагодарили

  •  13716 просмотра
Атака рф на Харьков: в ГСЧС показали последствия

Атака рф на Харьков: в ГСЧС показали последствия

  •  13978 просмотра
Украина ожидает, что санкционное давление на рф будет усиливаться - Шмыгаль

Украина ожидает, что санкционное давление на рф будет усиливаться - Шмыгаль

  •  15229 просмотра
В Украине закрепили в законодательстве возможность таможенного оформления биометана: что это значит

В Украине закрепили в законодательстве возможность таможенного оформления биометана: что это значит

  •  13523 просмотра
россия почти завершила строительство военного порта на оккупированной части Грузии - СМИ

россия почти завершила строительство военного порта на оккупированной части Грузии - СМИ

  •  11774 просмотра
В этом месяце Китай закупит рекордное количество российской нефти

В этом месяце Китай закупит рекордное количество российской нефти

  •  11630 просмотра
Авария на "синей ветке" метро: мэр рассказал о выполненных работах

Авария на "синей ветке" метро: мэр рассказал о выполненных работах

  •  10945 просмотра
Украина за время полномасштабной войны получила от ЕС и стран-членов 88 млрд евро

Украина за время полномасштабной войны получила от ЕС и стран-членов 88 млрд евро

  •  12282 просмотра
Искал "слабые места" в оборонительной линии на севере Украины: задержан агент фсб

Искал "слабые места" в оборонительной линии на севере Украины: задержан агент фсб

  •  10695 просмотра

Популярные

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

  •  109976 просмотра
На заказ жгли дома по всей Украине: задержана группа злоумышленников

На заказ жгли дома по всей Украине: задержана группа злоумышленников

  •  63436 просмотра
Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ

Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ

  •  87258 просмотра
ЕС и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о продлении беспошлинного и бесквотного импорта украинской аграрной продукции до июня 2025 года

ЕС и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о продлении беспошлинного и бесквотного импорта украинской аграрной продукции до июня 2025 года

  •  104890 просмотра
Великобритания отправила более 2 000 тонн продовольственной помощи в Газу

Великобритания отправила более 2 000 тонн продовольственной помощи в Газу

  •  93845 просмотра

Публикации

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

  •  109976 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  224609 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  202344 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  344866 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  358884 просмотра

За минувшие сутки враг обстрелял Донецкую область около 1700 раз

За минувшие сутки россияне совершили около 1700 обстрелов в Донецкой области, ранив 5 человек и повредив 49 домов.

Война •   •  13540 просмотра
За минувшие сутки враг обстрелял Донецкую область около 1700 раз

Литва выделяет 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины по чешской инициативе: в Минобороны поблагодарили

Литва выделяет 35 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках яэской инициативы по боеприпасам.

Война •   •  13716 просмотра
Литва выделяет 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины по чешской инициативе: в Минобороны поблагодарили

Атака рф на Харьков: в ГСЧС показали последствия

российский удар по Харькову вызвал масштабный пожар на площади более 2 тыс. квадратных метров на территории одного из предприятий.

Общество •   •  13978 просмотра
Атака рф на Харьков: в ГСЧС показали последствия

Украина ожидает, что санкционное давление на рф будет усиливаться - Шмыгаль

Украина ожидает усиления санкционного давления на Россию и быстрых решений по конфискации российских активов, а также продолжения военной поддержки со стороны ЕС.

Война •   •  15229 просмотра
Украина ожидает, что санкционное давление на рф будет усиливаться - Шмыгаль

В Украине закрепили в законодательстве возможность таможенного оформления биометана: что это значит

Верховная Рада приняла законопроект, разрешающий таможенное оформление биометана.

Экономика •   •  13523 просмотра
В Украине закрепили в законодательстве возможность таможенного оформления биометана: что это значит

россия почти завершила строительство военного порта на оккупированной части Грузии - СМИ

россия почти завершила строительство военного порта на оккупированной территории Грузии в Абхазии, который сможет принимать российские военные корабли и может быть использован против Украины.

Новости Мира •   •  11774 просмотра
россия почти завершила строительство военного порта на оккупированной части Грузии - СМИ

В этом месяце Китай закупит рекордное количество российской нефти

По данным Kpler, в марте Китай установит рекорд потребления российской нефти, а поставки нефти "сокол" в Китай могут составить рекордные 379 000 баррелей в день.

Экономика •   •  11630 просмотра
В этом месяце Китай закупит рекордное количество российской нефти

Авария на "синей ветке" метро: мэр рассказал о выполненных работах

Около 40% от общего объема работ по укреплению и ремонту тоннеля метро "Демеевская" уже выполнено. В конце лета может быть полностью восстановлено движение между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Общество •   •  10945 просмотра
Авария на "синей ветке" метро: мэр рассказал о выполненных работах

Украина за время полномасштабной войны получила от ЕС и стран-членов 88 млрд евро

За более чем два года полномасштабной войны с Россией Украина получила 88 миллиардов евро помощи от ЕС и его стран-членов.

Война •   •  12282 просмотра
Украина за время полномасштабной войны получила от ЕС и стран-членов 88 млрд евро

Искал "слабые места" в оборонительной линии на севере Украины: задержан агент фсб

На севере Украины задержали агента фсб, который тайно фотографировал места дислокации Вооруженных сил Украины, укрепления, блокпосты и зенитно-ракетные комплексы для предоставления разведывательной информации российским оккупантам.

Война •   •  10695 просмотра
Искал "слабые места" в оборонительной линии на севере Украины: задержан агент фсб