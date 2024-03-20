За минувшие сутки враг обстрелял Донецкую область около 1700 раз

За минувшие сутки россияне нанесли около 1700 ударов в Донецкой области, в результате чего 5 человек получили ранения. Об этом сообщил Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Председатель Донецкой ОГА сообщил, что враг обстреливает Донецкую область все интенсивнее. По его словам только за минувшие сутки оккупанты обстреляли Донецкую область около 1700 раз, используя ствольную артиллерию, КАБы и баллистические ракеты.

К сожалению пять человек получили ранения. Также за сутки удалось эвакуировать с линии фронта 709 человек, из них 62 ребенка - добавил Филашкин.

Напомним

россияне атаковали 11 населенных пунктов Донецкой области, 12 раз обстреляв жилые кварталы, ранив 5 мирных жителей и повредив 49 домов.