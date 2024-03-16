россияне имеют определенный запас ресурсов, однако он весьма ограничен - Буданов

Все ресурсы, которые имеет россия, уже находятся на фронте. Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

По словам главы ГУР МО, россияне имеют определенный запас ресурсов, однако он достаточно ограничен.

"Все, что есть в российской федерации, оно на фронте. Я много раз уже говорил, мы здесь встречаем подразделения с Дальнего Востока, с острова Русский и так далее. Ну все, откуда можно было что-то снять, оно уже здесь (на войне в Украине, - ред.) воюет. Потери огромные, поэтому просто конвейер идет - одно сменяет другое. Вполне понятно, что на защиту своих объектов ресурса мало. Да, он есть, но его не хватает", - заявил Кирилл Буданов.

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