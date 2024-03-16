Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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россияне имеют определенный запас ресурсов, однако он весьма ограничен - Буданов
По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, россия развернула все имеющиеся ресурсы на линии фронта в Украине, включая подразделения с Дальнего Востока и ограниченные резервы, что привело к огромным потерям.
США могут рассматривать помощь Украине и конфискацию российских активов одним пакетом - Малюська
По словам министра юстиции Украины, США могут рассмотреть возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине вместе с конфискацией российских активов в едином пакете, а голосование может состояться на следующей неделе, если будут согласованы технические детали.
Потому что люди в рф - рабы: Буданов объяснил, почему в россии не протестуют против мобилизации
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне не протестуют против мобилизации из-за отсутствия работы и потому, что они являются "рабами", и что большинство россиян не имеют другого варианта работы, кроме как вступить в ряды вооруженных сил.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук
Юрий Игнат уходит с должности спикера Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и будет работать на другом направлении.
"Я бы с радостью": Буданов прокомментировал предложение обменять российское Теткино на Мелитополь
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что об обмене российского села Теткино на оккупированный Мелитополь говорить рано, поскольку российские добровольцы не собираются прекращать свои действия в ближайшее время.
Силы обороны отбили прорыв российской ДРГ на Сумщине
В Сумской области Силы обороны остановили очередную попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь границу Украины, при этом количество вражеских авианалетов значительно возросло - более 40 в сутки.
В оккупированном Бердянске прогремел громкий взрыв
В оккупированном россией городе Бердянск, Украина, прогремел громкий взрыв. По сообщениям соцсетей, это была не операция противовоздушной обороны или учения.
В Киеве обнаружили сброс нефтепродуктов на Богатырском озере: продолжаются работы по очистке
На озере Богатырское в Оболонском районе столицы произошла утечка нефтепродуктов. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов, эксперты из КП "Плесо" установили боны и применили специальное средство "Эколан-М".
Убийство украинки в Германии: полиция задержала россиянку и ее мужа
Немецкая полиция арестовала россиянку и ее мужа, подозреваемых в убийстве 27-летней украинки Маргариты из Харькова, которая приехала в Германию с матерью и дочерью 4 месяца назад.
Оккупанты планируют потратить более 45 млрд рублей на "российские ценности": что известно
В этом году россия планирует масштабную пропагандистскую кампанию, направленную на украинцев и собственное население, с использованием псевдоистории и традиционных российских ценностей для изменения сознания и усиления военной ориентации, с бюджетом в 45,8 миллиардов рублей.