Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Белопольской громады на Сумщине дроном. В результате атаки ранена 82-летняя женщина, повреждены частные жилые дома.
Российские войска ночью атаковали гражданскую инфраструктуру Белопольской громады в Сумской области дроном, ранена 82-летняя женщина, сообщили в среду в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 31 июля 2024 года, ночью, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг беспилотником атаковал гражданскую инфраструктуру Белопольской громады Сумского района.
"В результате атаки оккупантов 82-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована, также повреждены частные жилые дома", - указали в прокуратуре.
Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
рф вночі та вранці обстріляла 5 громад Сумщини: пролунало 11 вибухів 31 июля 2024, 06:03 • 24732 просмотра