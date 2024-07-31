Российские войска совершили 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Атаки FPV дронами и минометами зафиксированы в Хотинской, Юнаковской, Краснопольской, Белопольской и Эсманьской громадах.
российские войска ночью и утром 31 июля совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 11 взрывов. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Вражеским обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская и Эсманьская громады.
Юнаковская громада: с территории рф осуществлена атака FPV дроном (1 взрыв).
Хотинская громада: зафиксированы атаки FPV дронами (6 взрывов).
Эсманская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
Белопольская громада: осуществлена атака FPV дроном (1 взрыв).
Краснопольская громада: произошла атака FPV дроном (1 взрыв).
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