россияне атаковали Никопольщину из дронов и артиллерии: есть разрушения и пострадавшие

Оккупационные войска рф атаковали Никопольщину дронами различных модификаций и обстреливали регион из артиллерии. Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Детали

Агрессор 15 раз атаковал беспилотниками. Бил дронами-камикадзе и сбросил снаряд с БпЛА. Обстреливал и из тяжелой артиллерии. Попал по Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам - резюмировал председатель ОВА.

По его словам, в результате вражеских атак в Мировской громаде погиб один человек, еще один получил ранения.

На Никопольщине вражеский дрон попал в машину: есть погибший и раненый

Всего в районе повреждены 12 частных домов, авто. Зацепило линию электропередач.

Напомним

Шесть человек, в том числе 5-летний ребенок, были ранены в результате массированной российской атаки с использованием ракет и беспилотников в Днепропетровской области.