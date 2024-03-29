Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
На Никопольщине вражеский дрон попал в машину: есть погибший и раненый
Об украинцах, которые прошли ад войны: в Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара
На Черниговщине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами
Подозреваемых в незаконной вырубке дубов в Чернобыльском заповеднике будут держать под стражей до суда - прокуратура
С оккупированной территории удалось вернуть еще троих детей
россия продолжает милитаризацию украинских детей во временно оккупированном Крыму - Омбудсман
На Днепропетровщине стабилизировали энерго- и водоснабжение - Лысак
Всемирный русский народный собор принял приказ с геноцидной риторикой в отношении Украины: Лубинец готовит обращение в Совет ООН
"россия усиливает свои подлые атаки": посол Британии из-за ночной атаки рф начал Страстную пятницу в укрытии
Сильный ветер вызвал перебои со светом в 39 населенных пунктах в Тернопольской области
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
На Никопольщине вражеский дрон попал в машину: есть погибший и раненый
Российский беспилотник-камикадзе попал в автомобиль в Никопольском районе, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.
Об украинцах, которые прошли ад войны: в Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара
В Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара.
На Черниговщине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами
Жителя Черниговской области приговорили к 15 годам лишения свободы за передачу российским силовикам информации об украинских военнослужащих и ветеранах АТО во время полномасштабного вторжения.
Подозреваемых в незаконной вырубке дубов в Чернобыльском заповеднике будут держать под стражей до суда - прокуратура
Суд избрал меры пресечения членам организованной группировки, подозреваемым в незаконной вырубке 185 дубов возрастом более 100 лет на территории Чернобыльского заповедника.
С оккупированной территории удалось вернуть еще троих детей
Еще трое детей в возрасте 5, 11 и 14 лет были возвращены из оккупированной Россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.
россия продолжает милитаризацию украинских детей во временно оккупированном Крыму - Омбудсман
россия продолжает милитаризировать украинских детей во временно оккупированном Крыму, создавая военно-спортивный городок для обучения школьников военным профессиям. При этом милитаризация образования и насаждение своей идеологии в оккупированных территориях является военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом.
На Днепропетровщине стабилизировали энерго- и водоснабжение - Лысак
Благодаря усилиям украинских энергетиков и коммунальщиков ночью было стабилизировано электро- и водоснабжение в Днепропетровской области после того, как российские атаки оставили почти 50 000 человек без электричества и 700 000 без воды.
Всемирный русский народный собор принял приказ с геноцидной риторикой в отношении Украины: Лубинец готовит обращение в Совет ООН
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека готовит обращение в Экономический и социальный совет ООН относительно постановления Всемирного русского народного собора с геноцидной риторикой против Украины и неуважением к территориальной целостности Украины.
"россия усиливает свои подлые атаки": посол Британии из-за ночной атаки рф начал Страстную пятницу в укрытии
Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис сообщил об усилении атак России на украинские города и гражданское население, а сам он провел Страстную пятницу в бункере.
Сильный ветер вызвал перебои со светом в 39 населенных пунктах в Тернопольской области
Сильные порывы ветра повредили 13 линий электропередач в Тернопольской области, что привело к перебоям с электроснабжением в 39 населенных пунктах, аварийные бригады работают над восстановлением поврежденных сетей.