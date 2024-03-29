На Никопольщине вражеский дрон попал в машину: есть погибший и раненый

Сегодня вражеские обстрелы Никопольского района Днепропетровской области продолжаются с самого утра. Армия рф попала дроном в машину в Мировской громаде, есть погибший и пострадавший. Об этом в пятницу сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

В Мировской громаде, что на Никопольщине, вражеский дрон-камикадзе попал в машину. Погиб 39-летний мужчина - написал Лысак в соцсетях.

По его словам, еще один мужчина 43 лет получил ранения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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