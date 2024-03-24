Войска рф атаковали Красногоровку: три человека ранены

Оккупационные войска рф осуществили артиллерийский обстрел Красногоровки Донецкой области, в результате которого ранены две женщины. Впоследствии в результате авиаудара ранения получил еще один человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 24 марта 2024 года, около 09:30, оккупационные войска совершили артиллерийский обстрел жилой застройки г. Красногоровка. От вражеской атаки получили ранения две женщины 57 и 64 лет.

Уже через час российская армия нанесла авиаудар по этому же кварталу, в результате чего получил ранения 70-летний мужчина.

Все пострадавшие с ссадинами, осколочными ранениями и ушибами доставлены в медицинское учреждение

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - резюмировали в прокуратуре.

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Дополнение

Отмечается, что прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф.

Напомним

В течение суток, 24 марта, оккупационные войска рф 18 раз атаковали Днепропетровскую область с применением артиллерии и дронов различных модификаций.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, частные предприятия, объекты инфраструктуры, магазины, автомобили и линии электропередач.