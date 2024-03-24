Оккупанты обстреляли поселок на Сумщине: повредили объект энергетической инфраструктуры

После 13:00 оккупанты обстреляли тремя фугасными авиационными бомбами поселок Победа на Сумщине. В результате обстрела поврежден объект энергетической инфраструктуры, частные дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщил Белопольский городской голова Юрий Зарко, передает УНН со ссылкой на Общественном.

Детали

Обстреляли очень сильно. В результате повреждены дома, автомобили, гаражи и объект энергетической инфраструктуры. В селе временно нет света, газа и воды. Чудом люди не пострадали - сообщил Зарко.

Поселок Победа находится в 15 километрах от границы с Россией.

Дополнение

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщал, что в результате сегодняшней утренней атаки рф на энергетическую инфраструктуру были повреждены объекты Группы "Нафтогаз" на западе.

Чернышов уточнил впоследствии, что произошло попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа Укртрансгаз - Оператор газохранилищ Украины и было повреждено технологическое оборудование. Критических последствий для обеспечения работы ПХГ нет. Также атака не повлияет на поставки голубого топлива украинским потребителям.