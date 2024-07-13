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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне атаковали Черниговскую область из минометов и артиллерии: прогремел 21 взрыв

россияне атаковали Черниговскую область из минометов и артиллерии: прогремел 21 взрыв

Киев  •  УНН

13 июля 2024, 08:00  •  8768 просмотра

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Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии, в результате чего произошел 21 взрыв.

Российские войска за прошедшие сутки атаковали приграничье Черниговской области из минометов и ствольной артиллерии, что привело к 21 взрыву, сообщили в субботу в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.  

"В течение суток российские войска нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии и по пограничникам Черниговской области. Зафиксирован 21 взрыв", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook.

Как указано, фиксировали вражеские удары в трех общинах: 

  • Новгород-Северская община: 4 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Бучки и Каменская Слобода.
  • Семеновская громада: 10 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Прогресс и Леонивка.
  • Сновская громада: 7 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм) по н.п. Елино.

"Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована", - добавили в представительстве ГПСУ. 

Армия рф сбросила взрывчатку на одну из общин Сумщины, ударила FPV дроном по еще одной13 июля 2024, 07:40 • 10844 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
novgorod-severskiiНовгород-Северский
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