россияне атаковали Черниговскую область из минометов и артиллерии: прогремел 21 взрыв

Российские войска за прошедшие сутки атаковали приграничье Черниговской области из минометов и ствольной артиллерии, что привело к 21 взрыву, сообщили в субботу в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

"В течение суток российские войска нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии и по пограничникам Черниговской области. Зафиксирован 21 взрыв", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook.

Как указано, фиксировали вражеские удары в трех общинах:

Новгород-Северская община: 4 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н.п. Бучки и Каменская Слобода.

Семеновская громада: 10 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Прогресс и Леонивка.



Сновская громада: 7 взрывов (приходы, вероятно из миномета 120 мм) по н.п. Елино.



"Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована", - добавили в представительстве ГПСУ.

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